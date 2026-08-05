Является примером железной воли и стойкости: Буданов поздравил Билецкого с Днем рождения
5 августа 2026 15:28
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Сегодня свой день рождения отмечает командир, чей боевой путь служит примером железной воли и несокрушимости.
От первых добровольческих подразделений 2014 года до создания мощного армейского соединения, которое ежедневно уничтожает врага на самых горячих участках фронта, Андрей Билецкий доказал: сила войска измеряется не только оружием, но и характером тех, кто ведет за собой людей.
Друг-командир! Спасибо за боевую солидарность, выносливость и преданную службу Украине!
Желаю крепкого здоровья, железной воли и новых успешных операций.
Честь!
Слава Украине!
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