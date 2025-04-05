Буданов назвал самый безопасный мессенджер для украинцев

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Обычно ломают не мессенджеры, а именно телефоны людей. В таком случае защитить приложения, которые там установлены, невозможно.

Об этом сообщил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сказал в интервью Анне Максимчук в субботу, 5 апреля.

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"Signal гораздо лучше защищен как мессенджер. Но, опять же, если человеку ломают телефон, то неважно какой у тебя стоит мессенджер — потому что зашли уже в телефон", — рассказал начальник ГУР.

Буданов также рассказал, что российские политики пользовались кнопочными телефонами якобы для защиты. Однако на самом деле за этим стояла другая цель.

"Там стоит цель контроля. Поэтому чтобы не усложнять себе жизнь, всем сказали: "Пользуйтесь кнопочными телефонами". Однако обычная GSM связь перехватывается со стопроцентной гарантией", — отметил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки также рассказал, что будет с РФ после того, как закончится война. Он убежден, что численность армии противника не уменьшится.

Кроме того, Кирилл Буданов объяснил, вредят ли военным акции в поддержку пленных и пропавших без вести. Он отметил, что такие мероприятия имеют негативное влияние.