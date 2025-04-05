Буданов назвав найбезпечніший месенджер для українців

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: скриншот

Зазвичай ламають не месенджери, а саме телефони людей. У такому випадку захистити додатки, які там встановлені, неможливо.

Про це повідомив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Анні Максимчук у суботу, 5 квітня.

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"Signal набагато краще захищений як месенджер. Але, знову ж таки, якщо людині ламають телефон, то байдуже, який в тебе стоїть месенджер — бо зайшли вже в телефон", — розповів начальник ГУР.

Буданов також розповів про те, що російські політики користувались кнопковими телефонами нібито для захисту. Однак насправді за цим стояла інша мета.

"Там стоїть мета контролю. Тому, щоб не ускладнювати собі життя, всім сказали: "Користуйтесь кнопковими телефонами". Однак звичайний GSM зв'язок перехоплюється зі стовідсотковою гарантією", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки також розповів, що буде з РФ після того, як закінчиться війна. Він переконаний, що чисельність армії противника не зменшиться.

Крім того, Кирило Буданов пояснив, чи шкодять військовим акції на підтримку полонених та зниклих безвісти. Він зазначив, що такі заходи мають негативний вплив.