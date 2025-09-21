Киевляне назвали следующий шаг для победы Украины — опрос

Какие шаги надо сделать для мира в Украине — мнения киевлян
Ежегодно 21 сентября отмечают Международный день мира и День мира в Украине. Эта дата приобрела новые смыслы после начала войны в стране.
Журналисты Новини.LIVE узнали, что означает для киевлян мир.
Какие шаги надо сделать, чтобы Украине одержать победу?
Большинство опрошенных киевлян уверены, что украинскому народу надо сконцентрироваться на внутреннем единстве.
"Наверное поверить в себя, как минимум. Потому что многие не верит в нас. Надо поверить в себя и все будет хорошо", — считает Марина.
Зато Валентин убежден, что пришло время определенным образом договориться со страной-агрессором:
"Я думаю, что можно пойти попробовать на мирные переговоры. Как-то сесть, договориться и вот таким образом решить вопрос".
Однако, не менее важным фактором для приближения победы является благотворительность и поддержка украинской армии.
"Донатить, помогать тем, чем мы можем. Каждый из нас, каждый украинец и тем самым мы сможем хоть немножко приблизить нашу победу", — считает Екатерина.
Что такое мир?
Киевляне сталкиваются с последствиями российской агрессии практически ежедневно. Воздушные тревоги, обстрелы и дни траура стали частью жизни, от которой, по их словам, хочется отказаться и наконец почувствовать мир.
- "Мир — это когда я прихожу домой, а дома — все".
- "Мир — это когда наши дети могут спокойно спать".
- "Как минимум, возвращение границ 1991 года".
- "Мир — это когда войны нет, когда кровь украинского народа не проливается".
Напомним, чувствует ли Россия влияние 19-го пакета санкций от ЕС. Также секретарь СНБО Рустем Умеров прокомментировал переговорный процесс Киева с Москвой.
Читайте Новини.LIVE!