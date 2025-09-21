Киевляне назвали следующий шаг для победы Украины — опрос

Последствия российского обстрела в Павлограде. Фото: Нацполиция Украины

Ежегодно 21 сентября отмечают Международный день мира и День мира в Украине. Эта дата приобрела новые смыслы после начала войны в стране.

Журналисты Новини.LIVE узнали, что означает для киевлян мир.

Какие шаги надо сделать, чтобы Украине одержать победу?

Большинство опрошенных киевлян уверены, что украинскому народу надо сконцентрироваться на внутреннем единстве.

"Наверное поверить в себя, как минимум. Потому что многие не верит в нас. Надо поверить в себя и все будет хорошо", — считает Марина.

Зато Валентин убежден, что пришло время определенным образом договориться со страной-агрессором:

"Я думаю, что можно пойти попробовать на мирные переговоры. Как-то сесть, договориться и вот таким образом решить вопрос".

Однако, не менее важным фактором для приближения победы является благотворительность и поддержка украинской армии.

"Донатить, помогать тем, чем мы можем. Каждый из нас, каждый украинец и тем самым мы сможем хоть немножко приблизить нашу победу", — считает Екатерина.

Киевлянка Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Что такое мир?

Киевляне сталкиваются с последствиями российской агрессии практически ежедневно. Воздушные тревоги, обстрелы и дни траура стали частью жизни, от которой, по их словам, хочется отказаться и наконец почувствовать мир.

"Мир — это когда я прихожу домой, а дома — все".

"Мир — это когда наши дети могут спокойно спать".

"Как минимум, возвращение границ 1991 года".

"Мир — это когда войны нет, когда кровь украинского народа не проливается".

