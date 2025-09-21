Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Які кроки треба зробити для миру в Україні — думки киян

Які кроки треба зробити для миру в Україні — думки киян

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 06:32
Кияни назвали наступний крок для перемоги України — опитування
Наслідки російського обстрілу в Павлограді. Фото: Нацполіція України

Щороку 21 вересня відзначають Міжнародний день миру та День миру в Україні. Ця дата набула нових сенсів після початку війни в країні.

Журналісти Новини.LIVE дізнались, що означає для киян мир. 

Реклама
Читайте також:

Які кроки треба зробити, щоб Україні здобути перемогу?

Більшість опитаних киян впевнені, що українському народу треба сконцентруватися на внутрішній єдності. 

"Напевно повірити в себе, як мінімум. Тому що багато, хто не вірить у нас. Треба повірити в себе і все буде добре", — вважає Марина.

Натомість Валентин переконаний, що настав час у певний спосіб домовитися з країною-агресором:

"Я думаю, що можна піти спробувати на мирні переговори. Якось сісти, домовитись і ось таким чином розв'язати питання".

Однак, не менш важливим чинником для наближення перемоги є благодійність та підтримка української армії. 

"Донатити, допомагати тим, чим ми можемо. Кожен із нас, кожен українець і тим самим ми зможемо хоч трошки наблизити нашу перемогу", — вважає Катерина. 

Що для киян означає мир
Киянка Катерина. Фото: Новини.LIVE

Що таке мир?

Кияни зіштовхуються з наслідками російської агресії практично щодня. Повітряні тривоги, обстріли та дні жалоби стали частиною життя, від якої, з їхніх слів, хочеться відмовитися і нарешті відчути мир.

  • "Мир — це коли я приходжу додому, а вдома — всі". 
  • "Мир — це коли наші діти можуть спокійно спати".
  • "Як мінімум, повернення кордонів 1991 року".
  • "Мир — це коли війни немає, коли кров не проливається українського народу". 

Нагадаємо, чи відчуває Росія вплив 19-го пакету санкцій від ЄС. Також секретар РНБО Рустем Умєров прокоментував переговорний процес Києва з Москвою.

Київ опитування війна в Україні мирні переговори перемога
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації