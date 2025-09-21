Кияни назвали наступний крок для перемоги України — опитування

Наслідки російського обстрілу в Павлограді. Фото: Нацполіція України

Щороку 21 вересня відзначають Міжнародний день миру та День миру в Україні. Ця дата набула нових сенсів після початку війни в країні.

Журналісти Новини.LIVE дізнались, що означає для киян мир.

Які кроки треба зробити, щоб Україні здобути перемогу?

Більшість опитаних киян впевнені, що українському народу треба сконцентруватися на внутрішній єдності.

"Напевно повірити в себе, як мінімум. Тому що багато, хто не вірить у нас. Треба повірити в себе і все буде добре", — вважає Марина.

Натомість Валентин переконаний, що настав час у певний спосіб домовитися з країною-агресором:

"Я думаю, що можна піти спробувати на мирні переговори. Якось сісти, домовитись і ось таким чином розв'язати питання".

Однак, не менш важливим чинником для наближення перемоги є благодійність та підтримка української армії.

"Донатити, допомагати тим, чим ми можемо. Кожен із нас, кожен українець і тим самим ми зможемо хоч трошки наблизити нашу перемогу", — вважає Катерина.

Киянка Катерина. Фото: Новини.LIVE

Що таке мир?

Кияни зіштовхуються з наслідками російської агресії практично щодня. Повітряні тривоги, обстріли та дні жалоби стали частиною життя, від якої, з їхніх слів, хочеться відмовитися і нарешті відчути мир.

"Мир — це коли я приходжу додому, а вдома — всі".

"Мир — це коли наші діти можуть спокійно спати".

"Як мінімум, повернення кордонів 1991 року".

"Мир — це коли війни немає, коли кров не проливається українського народу".

