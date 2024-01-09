Какое отношение у украинцев к правительству — опрос

Заседание правительства. Иллюстративное фото: kmu.gov.ua

В Украине увеличилось количество граждан, которые относятся к правительству, как к наемному работнику, а не руководителю. Согласно опросу, во всех макрорегионах страны большинство населения склоняется к взгляду на правительство как на работника, только на востоке страны чуть больше тех, кто воспринимает правительство как опекуна.

Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Результаты опроса отношения украинцев к правительству

КМИС провел опрос с 29 ноября по 9 декабря 2023 года. Согласно результатам, 66% украинцев считают, что правительство является наемным работником и считает, что граждане должны контролировать действия чиновников. Ранее, три года назад доля украинцев с таким видением была меньше — 55%.

Сейчас около 30% граждан убеждены, что правительство — это не "отец, который должен заботиться о людях как детях". Только в восточных регионах этот взгляд отличается. Там 38% людей относятся к правительству как к опекуну.

Что касается возрастных показателей, то 80% лиц в возрасте до 30 лет видят правительство работником, около 70% людей в возрасте 30-59 лет и 55% граждан в возрасте 60 лет и старше.

Как указывают в КМИС, 74% украинцев с высшим образованием убеждены, что правительство является наемным работником, такое же мнение у 65% лиц с профессионально-техническим или средним специальным образованием. Среди людей с полным средним или низшим образованием также считают 42%. В последней категории 52% респондентов видят правительство как опекуна.

Около 54% населения считают, что активное регулирование и контролирование государством экономической деятельности оказывает положительное влияние на экономику Украины. 36% людей — это стремящиеся к меньшему контролю государства. В частности, среди респондентов 64% считают, что правительство должно регулировать экономику, 28%, что наоборот, должно меньше вмешиваться.

Напомним, в Украине рекордное число граждан не согласны с продолжением работы пророссийских депутатов в Верховной Раде. Только 1% украинцев не против того, чтобы депутаты от запрещенных партий доработали до следующих выборов.

Добавим, результаты недавнего опроса показывают изменение взглядов украинцев по поводу будущего их страны. Согласно этим данным, снизилось количество граждан Украины, убежденных в том, что через десять лет их нация будет процветать как часть Европейского союза.