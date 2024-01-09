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Яке ставлення в українців до уряду — опитування

9 січня 2024 14:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Яке ставлення в українців до уряду — опитування
Засідання уряду. Ілюстративне фото: kmu.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні збільшилася кількість громадян, ставляться до уряду, як до найманого працівника, а не керівника. Згідно з опитуванням, у всіх макрорегіонах країни більшість населення схиляється до погляду на уряд як на працівника, лише на сході країни трохи більше тих, хто сприймає уряд як опікуна.

Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Результати опитування ставлення українців до уряду

КМІС провів опитування з 29 листопада по 9 грудня 2023 року. Згідно з результатами, 66% українців вважають, що уряд є найманим працівником і вважають, що громадяни мають контролювати дії посадовців. Натомість раніше, три роки тому частка українців з таким баченням була меншою — 55%.

Наразі близько 30% громадян переконані, що уряд — це не "батько, який має дбати про людей як про дітей". Лише у східних регіонах цей погляд різниться. Там 38% людей ставляться до уряду, як до опікуна.

Щодо вікових показників, то 80% осіб віком до 30 років бачать уряд працівником, близько 70% людей віком 30-59 років і 55% громадян віком 60 років і старше.

Як вказують у КМІС, 74% українців з вищою освітою переконані, що уряд є найманим працівником, така ж думка у 65% осіб із професійно-технічною або середньою спеціальною освітою. Серед людей з повною середньою або нижчою освітою так само вважають 42%. В останній категорії 52% респондентів бачать уряд як опікуна.

Близько 54% населення вважають, що активне регулювання і контролювання державою економічної діяльності позитивно впливає на економіку України. Натомість 36% людей — це ті, що прагнуть меншого контролю держави. Зокрема, серед респондентів 64% вважають, що уряд має регулювати економіку, 28%, що навпаки, повинен менше втручатися.

Нагадаємо, в Україні рекордне число громадян не згодні з продовженням роботи проросійських депутатів у Верховній Раді. Лише 1% українців не проти того, аби депутати від заборонених партій допрацювали до наступних виборів.

Додамо, результати недавнього опитування показують зміну поглядів українців щодо майбутнього їхньої країни. Згідно з цими даними, знизилася кількість громадян України, які переконані в тому, що через десять років їхня нація процвітатиме як частину Європейського союзу.

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