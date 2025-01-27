Наиболее коррумпированными отраслями украинцы считают судебную систему и таможню согласно опросу НАПК

Оформление задержанного взяточника. Иллюстративное фото: ГБР

Согласно последнему отчету Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, проблема коррупции в Украине остается актуальной. Эту проблему, как главную после агрессии РФ, считают более 90% украинцев.

Соответствующий отчет опубликован на сайте НАПК.

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Коррупция на втором месте среди главных проблем Украины, считают опрошенные. Фото: НАПК

Опрос показал, что 91,4% граждан считают коррупцию распространенной в стране, что на 3,5% больше по сравнению с показателями 2023 года. Хотя большинство опрошенных признает проблему коррупции, лишь 18,7% граждан сталкивались с ней непосредственно, а 11,6% предпринимателей отметили о причастности к коррупционным схемам.

Где больше всего коррупции согласно ответам опрошенных украинцев. Фото: НАПК

Самыми проблемными сферами остаются судебная система, таможня и пограничный контроль. Стоит отметить положительную динамику в сфере образования, где уровень коррупции снизился. В то же время, наблюдается рост коррупционных рисков в сфере гуманитарной помощи.

Уровень коррупции по отраслям по мнению опрошенных. Фото: НАПК

Согласно данным исследования, 51% тех, кто обращался в государственные медицинские учреждения, столкнулись с проявлениями коррупции.

Лишь 12,3% населения и 21,3% представителей бизнеса готовы сообщать о случаях коррупции. Этот низкий уровень готовности может свидетельствовать о недостаточной вере граждан в эффективность борьбы с коррупцией и справедливость ее расследования.

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