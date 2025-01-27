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Які галузі найкорумпованіші в Україні — НАЗК навело статистику

27 січня 2025 03:12
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Найбільш корумпованими галузями українці вважають судову систему та митницю згідно з опитуванням НАЗК
Оформлення затриманого хабарника. Ілюстративне фото: ДБР
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Згідно з останнім звітом Національного агентства з питань запобігання корупції, проблема корупції в Україні залишається актуальною. Цю проблему, як головну після агресії РФ, вважають понад 90% українців. 

Відповідний звіт опублікований на сайті НАЗК

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Яки галузі найкорумпованіші в Україні

Корупція в Україні
Корупція на другому місті серед головних проблем України, вважають опитані. Фото: НАЗК

Опитування показало, що 91,4% громадян вважають корупцію розповсюдженою в країні, що на 3,5% більше порівняно з показниками 2023 року. Хоча більшість опитаних визнає проблему корупції, лише 18,7% громадян стикалися з нею безпосередньо, а 11,6% підприємців зазначили про причетність до корупційних схем.

Корупція в галузях України
Де найбільше корупції згідно з відповідями опитаних українців. Фото: НАЗК

Найбільш проблемними сферами залишаються судова система, митниця та прикордонний контроль.  Варто відмітити позитивну динаміку у сфері освіти, де рівень корупції знизився. Водночас, спостерігається зростання корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги.  

Рівень корупції в Україні
Рівень корупції по галузях на думку опитаних. Фото: НАЗК

Згідно з даними дослідження, 51% тих, хто звертався до державних медичних установ, стикнулися з проявами корупції.

Лише 12,3% населення та 21,3% представників бізнесу готові повідомляти про випадки корупції. Цей низький рівень готовності може свідчити про недостатню віру громадян у ефективність боротьби з корупцією та справедливість її розслідування.

Раніше ми писали, що головний психіатр ЗСУ планував придбати віллу в Туреччині за 650 тисяч євро та їздив туди двічі. Також його дружина є росіянкою, хоч і отримала паспорт України.

Також у Києві викрили схему заволодіння коштами на ремонті ліцею. Таким чином, було завдано збитків на 2,2 мільйона гривень.

українці правосуддя корупція хабар НАЗК опитування митниця

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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