Найбільш корумпованими галузями українці вважають судову систему та митницю згідно з опитуванням НАЗК

Оформлення затриманого хабарника. Ілюстративне фото: ДБР

Згідно з останнім звітом Національного агентства з питань запобігання корупції, проблема корупції в Україні залишається актуальною. Цю проблему, як головну після агресії РФ, вважають понад 90% українців.

Відповідний звіт опублікований на сайті НАЗК.

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Корупція на другому місті серед головних проблем України, вважають опитані. Фото: НАЗК

Опитування показало, що 91,4% громадян вважають корупцію розповсюдженою в країні, що на 3,5% більше порівняно з показниками 2023 року. Хоча більшість опитаних визнає проблему корупції, лише 18,7% громадян стикалися з нею безпосередньо, а 11,6% підприємців зазначили про причетність до корупційних схем.

Де найбільше корупції згідно з відповідями опитаних українців. Фото: НАЗК

Найбільш проблемними сферами залишаються судова система, митниця та прикордонний контроль. Варто відмітити позитивну динаміку у сфері освіти, де рівень корупції знизився. Водночас, спостерігається зростання корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги.

Рівень корупції по галузях на думку опитаних. Фото: НАЗК

Згідно з даними дослідження, 51% тих, хто звертався до державних медичних установ, стикнулися з проявами корупції.

Лише 12,3% населення та 21,3% представників бізнесу готові повідомляти про випадки корупції. Цей низький рівень готовності може свідчити про недостатню віру громадян у ефективність боротьби з корупцією та справедливість її розслідування.

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