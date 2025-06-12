Третий этап обмена военнопленными - фоторепортаж Новости.LIVE

Как встречали военнопленных — фоторепортаж Новини.LIVE
В Украину в четверг, 12 июня, вернули украинских военнопленных, которые имеют ранения и болезни. Это стало возможным благодаря договоренностям сторон, достигнутых на переговорах в Стамбуле 1 июня.
На месте обмена побывали Новини.LIVE.
Обмен пленными 12 июня
На кадрах можно увидеть слезы родных воинов, которые вернулись из российского плена спустя более трех лет. Так, один из них, военный Павел наконец-то встретился с близкими.
-
Возвращение военнопленных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Мужчина с фото пленного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Известно, что его встретили тетя и два дяди - они узнали воина, когда тот выходил из автобуса, которым приехал в Украину. Парень является защитником Мариуполя.
Еще одна женщина, которая ждет брата, рассказала, что не слышала о нем ничего более 10 месяцев.
"Началась икота у меня. Подумала, что вспоминает меня братик мой родной. И приехала сюда с надеждой, что узнаю хоть что-то. На предыдущем обмене узнала, что папа тоже в плену. А сегодня узнала и о брате", - сказала она.
-
Женщина с фотографией. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные Героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Воин, вернувшийся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Воин, вернувшийся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Воин, который вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Еще одного защитника дождалась его тетя - он пробыл в российской неволе 38 месяцев. Племянник Ирины попал в плен 12 мая 2022 года, а информацию о нем она узнавала только у других воинов во время предыдущих обменов.
"Я жду сына. Он ранен в плену, его видели в Перми", - сказала еще одна женщина.
По словам других освобожденных из плена, ее 23-летний сын жив, но неизвестно, вернется ли он в рамках этого обмена.
-
Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные пленных воинов. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Военный после возвращения из плена РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Она отметила, что сын имеет ранение: пуля раздрабила ему ногу, поэтому он подпадает под обмен ранеными.
-
Защитники, которые вернулись из неволи РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Защитники, которые вернулись из неволи РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
-
Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал первые эмоции защитников, которые сегодня вернулись из плена РФ.
В Координационном штабе сообщили, что часть из воинов ранее считали пропавшими без вести.
Читайте Новини.LIVE!