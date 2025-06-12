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Как встречали военнопленных — фоторепортаж Новини.LIVE

12 июня 2025 23:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Третий этап обмена военнопленными - фоторепортаж Новости.LIVE
Эмоции людей на обмене. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украину в четверг, 12 июня, вернули украинских военнопленных, которые имеют ранения и болезни. Это стало возможным благодаря договоренностям сторон, достигнутых на переговорах в Стамбуле 1 июня.

На месте обмена побывали Новини.LIVE.

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Обмен пленными 12 июня

На кадрах можно увидеть слезы родных воинов, которые вернулись из российского плена спустя более трех лет. Так, один из них, военный Павел наконец-то встретился с близкими.

  • Сльози радості на обміні військовополонених у червні 2025 року
    Возвращение военнопленных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Зворушлива зустріч військовополоненого з рідними після трирічного полону
    Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Момент впізнавання — родичі зустрічають воїна з автобуса
    Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Рідні українських захисників із фотографіями близьких, які були в полоні
    Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Воїна чекає батько з російського полону додому
    Мужчина с фото пленного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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  • Сльози радості на обміні військовополонених у червні 2025 року
  • Зворушлива зустріч військовополоненого з рідними після трирічного полону
  • Момент впізнавання — родичі зустрічають воїна з автобуса
  • Рідні українських захисників із фотографіями близьких, які були в полоні
  • Воїна чекає батько з російського полону додому

Известно, что его встретили тетя и два дяди - они узнали воина, когда тот выходил из автобуса, которым приехал в Украину. Парень является защитником Мариуполя.

Еще одна женщина, которая ждет брата, рассказала, что не слышала о нем ничего более 10 месяцев.

"Началась икота у меня. Подумала, что вспоминает меня братик мой родной. И приехала сюда с надеждой, что узнаю хоть что-то. На предыдущем обмене узнала, что папа тоже в плену. А сегодня узнала и о брате", - сказала она.

  • Жінка тримає фото свого брата, який перебуває у полоні
    Женщина с фотографией. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Родичі полонених чекають новин під час обміну
    Родные Героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Український захисник після звільнення з російської неволі
    Воин, вернувшийся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Експолонений, повернувшись в Україну, курить цигарку
    Воин, вернувшийся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Експолонені намагаються впізнати побратимів на фото
    Воин, который вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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  • Жінка тримає фото свого брата, який перебуває у полоні
  • Родичі полонених чекають новин під час обміну
  • Український захисник після звільнення з російської неволі
  • Експолонений, повернувшись в Україну, курить цигарку
  • Експолонені намагаються впізнати побратимів на фото

Еще одного защитника дождалась его тетя - он пробыл в российской неволе 38 месяцев. Племянник Ирины попал в плен 12 мая 2022 года, а информацию о нем она узнавала только у других воинов во время предыдущих обменов.

"Я жду сына. Он ранен в плену, его видели в Перми", - сказала еще одна женщина.

По словам других освобожденных из плена, ее 23-летний сын жив, но неизвестно, вернется ли он в рамках этого обмена.

  • Українські військові після повернення з російського полону
    Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Мати дізнається про сина, якого бачили в Пермі
    Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Захисник України після трьох років у російському полоні
    Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Родичі з надією вдивляються в автобус із полоненими
    Родные пленных воинов. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Звільнений з полону воїн посміхається після довгої неволі РФ
    Военный после возвращения из плена РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
1 / 5
  • Українські військові після повернення з російського полону
  • Мати дізнається про сина, якого бачили в Пермі
  • Захисник України після трьох років у російському полоні
  • Родичі з надією вдивляються в автобус із полоненими
  • Звільнений з полону воїн посміхається після довгої неволі РФ

Она отметила, что сын имеет ранение: пуля раздрабила ему ногу, поэтому он подпадает под обмен ранеными.

  • Військовополонений, якого зустрічають в Україні
    Защитники, которые вернулись из неволи РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Захисник ступає на українську землю після повернення з Росії
    Защитники, которые вернулись из неволи РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Повернення додому — українські герої знову на рідній землі
    Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Як рідні військовополонених зустрічали їх з неволі РФ
    Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Як українських захисників зустрічали після обміну з Росією
    Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
1 / 5
  • Військовополонений, якого зустрічають в Україні
  • Захисник ступає на українську землю після повернення з Росії
  • Повернення додому — українські герої знову на рідній землі
  • Як рідні військовополонених зустрічали їх з неволі РФ
  • Як українських захисників зустрічали після обміну з Росією

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал первые эмоции защитников, которые сегодня вернулись из плена РФ.

В Координационном штабе сообщили, что часть из воинов ранее считали пропавшими без вести.

ВСУ военные пленные защитники обмен пленными
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