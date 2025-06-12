Третий этап обмена военнопленными - фоторепортаж Новости.LIVE

Эмоции людей на обмене. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украину в четверг, 12 июня, вернули украинских военнопленных, которые имеют ранения и болезни. Это стало возможным благодаря договоренностям сторон, достигнутых на переговорах в Стамбуле 1 июня.

На месте обмена побывали Новини.LIVE.

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Обмен пленными 12 июня

На кадрах можно увидеть слезы родных воинов, которые вернулись из российского плена спустя более трех лет. Так, один из них, военный Павел наконец-то встретился с близкими.

Возвращение военнопленных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных с их фото. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мужчина с фото пленного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1 / 5









Известно, что его встретили тетя и два дяди - они узнали воина, когда тот выходил из автобуса, которым приехал в Украину. Парень является защитником Мариуполя.

Еще одна женщина, которая ждет брата, рассказала, что не слышала о нем ничего более 10 месяцев.

"Началась икота у меня. Подумала, что вспоминает меня братик мой родной. И приехала сюда с надеждой, что узнаю хоть что-то. На предыдущем обмене узнала, что папа тоже в плену. А сегодня узнала и о брате", - сказала она.

Женщина с фотографией. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные Героев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Воин, вернувшийся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Воин, вернувшийся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Воин, который вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1 / 5









Еще одного защитника дождалась его тетя - он пробыл в российской неволе 38 месяцев. Племянник Ирины попал в плен 12 мая 2022 года, а информацию о нем она узнавала только у других воинов во время предыдущих обменов.

"Я жду сына. Он ранен в плену, его видели в Перми", - сказала еще одна женщина.

По словам других освобожденных из плена, ее 23-летний сын жив, но неизвестно, вернется ли он в рамках этого обмена.

Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Эксполоненный после возвращения. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных воинов. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный после возвращения из плена РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1 / 5









Она отметила, что сын имеет ранение: пуля раздрабила ему ногу, поэтому он подпадает под обмен ранеными.

Защитники, которые вернулись из неволи РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Защитники, которые вернулись из неволи РФ. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных с их фотографиями. Фото: Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1 / 5









Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский показал первые эмоции защитников, которые сегодня вернулись из плена РФ.

В Координационном штабе сообщили, что часть из воинов ранее считали пропавшими без вести.