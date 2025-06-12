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Як зустрічали військовополонених — фоторепортаж Новини.LIVE

12 червня 2025 23:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Третій етап обміну військовополоненими — фоторепортаж Новини.LIVE
Емоції людей на обміні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україну у четвер, 12 червня, повернули українських військовополонених, які мають поранення та хвороби. Це стало можливим завдяки домовленостям сторін, досягнутих на переговорах у Стамбулі 1 червня.

На місці обміну побували Новини.LIVE.

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Обмін полоненими 12 червня

На кадрах можна побачити сльози рідних воїнів, які повернулися з російського полону через понад три роки. Так, один з них, військовий Павло нарешті зустрівся з близькими. 

  • Сльози радості на обміні військовополонених у червні 2025 року
    Повернення військовополонених. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Зворушлива зустріч військовополоненого з рідними після трирічного полону
    Рідні полонених з їхніми фото. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Момент впізнавання — родичі зустрічають воїна з автобуса
    Рідні полонених. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Рідні українських захисників із фотографіями близьких, які були в полоні
    Рідні полонених з їхніми фото. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Воїна чекає батько з російського полону додому
    Чоловік з фото полоненого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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  • Сльози радості на обміні військовополонених у червні 2025 року
  • Зворушлива зустріч військовополоненого з рідними після трирічного полону
  • Момент впізнавання — родичі зустрічають воїна з автобуса
  • Рідні українських захисників із фотографіями близьких, які були в полоні
  • Воїна чекає батько з російського полону додому

Відомо, що його зустріли тітка та два дядька — вони впізнали воїна, коли той виходив з автобуса, яким приїхав в Україну. Хлопець є захисником Маріуполя.

Ще одна жінка, яка чекає на брата, розповіла, що не чула про нього нічого понад 10 місяців.

"Почалася гикавка у мене. Подумала, що згадує мене братик мій рідненький. І приїхала сюди з надією, що дізнаюся хоч щось. На попередньому обміні дізналася, що тато теж в полоні. А сьогодні дізналася і про брата", — сказала вона.

  • Жінка тримає фото свого брата, який перебуває у полоні
    Жінка з фотографією. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Родичі полонених чекають новин під час обміну
    Рідні Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Український захисник після звільнення з російської неволі
    Воїн, що повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Експолонений, повернувшись в Україну, курить цигарку
    Воїн, що повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Експолонені намагаються впізнати побратимів на фото
    Воїн, який повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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  • Жінка тримає фото свого брата, який перебуває у полоні
  • Родичі полонених чекають новин під час обміну
  • Український захисник після звільнення з російської неволі
  • Експолонений, повернувшись в Україну, курить цигарку
  • Експолонені намагаються впізнати побратимів на фото

Ще одного захисника дочекалася його тітка — він пробув в російській неволі 38 місяців. Племінник Ірини потрапив у полон 12 травня 2022 року, а інформацію про нього вона дізнавалася лише в інших воїнів під час попередніх обмінів.

"Я чекаю сина. Він поранений в полоні, його бачили в Пермі", — сказала ще одна жінка.

За словами інших звільнених з полону, її 23-річний син живий, але невідомо, чи повернеться він в рамках цього обміну. 

  • Українські військові після повернення з російського полону
    Експолонений після повернення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Мати дізнається про сина, якого бачили в Пермі
    Експолонений після повернення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Захисник України після трьох років у російському полоні
    Експолонений після повернення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Родичі з надією вдивляються в автобус із полоненими
    Рідні полонених воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Звільнений з полону воїн посміхається після довгої неволі РФ
    Військовий після повернення з полону РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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  • Українські військові після повернення з російського полону
  • Мати дізнається про сина, якого бачили в Пермі
  • Захисник України після трьох років у російському полоні
  • Родичі з надією вдивляються в автобус із полоненими
  • Звільнений з полону воїн посміхається після довгої неволі РФ

Вона зазначила, що син має поранення: куля роздробила йому ногу, тому він підпадає під обмін пораненими. 

  • Військовополонений, якого зустрічають в Україні
    Захисники, які повернулися з неволі РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Захисник ступає на українську землю після повернення з Росії
    Захисники, які повернулися з неволі РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Повернення додому — українські герої знову на рідній землі
    Рідні полонених з їхніми фотографіями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Як рідні військовополонених зустрічали їх з неволі РФ
    Рідні полонених з їхніми фотографіями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Як українських захисників зустрічали після обміну з Росією
    Рідні полонених з їхніми фотографіями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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  • Військовополонений, якого зустрічають в Україні
  • Захисник ступає на українську землю після повернення з Росії
  • Повернення додому — українські герої знову на рідній землі
  • Як рідні військовополонених зустрічали їх з неволі РФ
  • Як українських захисників зустрічали після обміну з Росією

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав перші емоції захисників, які сьогодні повернулися з полону РФ.

У Координаційному штабі повідомили, що частину з воїнів раніше вважали зниклими безвісти.

ЗСУ військові полонені захисники обмін полоненими
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