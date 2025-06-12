Третій етап обміну військовополоненими — фоторепортаж Новини.LIVE

Емоції людей на обміні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україну у четвер, 12 червня, повернули українських військовополонених, які мають поранення та хвороби. Це стало можливим завдяки домовленостям сторін, досягнутих на переговорах у Стамбулі 1 червня.

На місці обміну побували Новини.LIVE.

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Обмін полоненими 12 червня

На кадрах можна побачити сльози рідних воїнів, які повернулися з російського полону через понад три роки. Так, один з них, військовий Павло нарешті зустрівся з близькими.

Повернення військовополонених. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні полонених з їхніми фото. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні полонених. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні полонених з їхніми фото. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Чоловік з фото полоненого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 5









Відомо, що його зустріли тітка та два дядька — вони впізнали воїна, коли той виходив з автобуса, яким приїхав в Україну. Хлопець є захисником Маріуполя.

Ще одна жінка, яка чекає на брата, розповіла, що не чула про нього нічого понад 10 місяців.

"Почалася гикавка у мене. Подумала, що згадує мене братик мій рідненький. І приїхала сюди з надією, що дізнаюся хоч щось. На попередньому обміні дізналася, що тато теж в полоні. А сьогодні дізналася і про брата", — сказала вона.

Жінка з фотографією. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні Героїв. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Воїн, що повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Воїн, що повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Воїн, який повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 5









Ще одного захисника дочекалася його тітка — він пробув в російській неволі 38 місяців. Племінник Ірини потрапив у полон 12 травня 2022 року, а інформацію про нього вона дізнавалася лише в інших воїнів під час попередніх обмінів.

"Я чекаю сина. Він поранений в полоні, його бачили в Пермі", — сказала ще одна жінка.

За словами інших звільнених з полону, її 23-річний син живий, але невідомо, чи повернеться він в рамках цього обміну.

Експолонений після повернення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Експолонений після повернення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Експолонений після повернення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні полонених воїнів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий після повернення з полону РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 5









Вона зазначила, що син має поранення: куля роздробила йому ногу, тому він підпадає під обмін пораненими.

Захисники, які повернулися з неволі РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Захисники, які повернулися з неволі РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні полонених з їхніми фотографіями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні полонених з їхніми фотографіями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні полонених з їхніми фотографіями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 5









Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський показав перші емоції захисників, які сьогодні повернулися з полону РФ.

У Координаційному штабі повідомили, що частину з воїнів раніше вважали зниклими безвісти.