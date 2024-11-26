Покровск сегодня — как живет город и что происходит

Разрушенные здания Покровска. Фото: Телеграф

По состоянию на сегодня Покровск Донецкой области, который в нескольких километрах от линии фронта, напоминает город-призрак. В населенном пункте разрушены дороги, размещены "зубы дракона" и почти невозможно встретить людей.

Об этом сообщает издание Телеграф, собрав кадры, опубликованные в социальных сетях.

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Российская армия находится уже в 6-7 километрах от окрестностей населенного пункта.

Покровск, в котором разрушены дороги, на улицах стоят "зубы дракона", а также почти полное отсутствие людей — это новая реальность города, который оказался рядом с линией боевого столкновения.

В то же время, несмотря на постоянные обстрелы, некоторые жители все же остались. В частности, на одном из видео видно женщину, которая выгуливает собаку и кормит кошек.

"Город выживает, но жить здесь — настоящий вызов", — резюмировало издание.

Напомним, что в прошлый понедельник, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил город Покровск Донецкой области. Он отметил украинских защитников наградами.

Также мы сообщали, что издание Bloomberg писало о том, что коксующийся уголь Покровска должен оставаться под контролем Украины после окончания войны. Преждевременное прекращение огня может привести к потере контроля над стратегическими ресурсами.