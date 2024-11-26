Покровськ сьогодні — як живе місто та що відбувається

Зруйновані будівлі Покровська. Фото: Телеграф

Станом сьогодні Покровськ Донецької області, що за кілька кілометрів від лінії фронту, нагадує місто-примару. У населеному пункті зруйновані дороги, розміщено "зуби дракона" та майже неможливо зустріти людей.

Про це повідомляє видання Телеграф, зібравши кадри опубліковані у соціальних мережах.

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Російські армія знаходиться вже в 6-7 кілометрах від околиць населеного пункту.

Покровськ, у якому зруйновані дороги, на вулицях стоять "зуби дракона", а також майже повна відсутність людей — це нова реальність міста, яке опинилося поряд з лінією бойового зіткнення.

Водночас попри постійні обстріли, деякі мешканці все ж залишились. Зокрема, на одному з відео видно жінку, яка вигулює собаку та годує котів.

"Місто виживає, але жити тут — справжній виклик", — резюмувало видання.

Нагадаємо, що минулого понеділка, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав місто Покровськ Донецької області. Він відзначив українських захисників нагородами.

Також ми повідомляли, що видання Bloomberg писало про те, що коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України після закінчення війни. Передчасне припинення вогню може призвести до втрати контролю над стратегічними ресурсами.