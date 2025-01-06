Как бесплатно получить генератор — инструкция от Минцифры

Генератор на улице в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Украинцы могут бесплатно получить генератор и зарядную станцию для предприятия благодаря программе "Энергетическая устойчивость для бизнеса". Однако принять участие в этом проекте могут не все, а предприниматели из шести областей.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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В Минцифре подчеркнули, что малый и средний бизнес — это основа украинской экономики. Поэтому, чтобы предприятия продолжали работать во время блэкаутов, Дія.Бізнес вместе с международными партнерами запустила программу "Энергетическая устойчивость для бизнеса".

"60 предпринимателей из южных и восточных регионов получат энергетические наборы, в которые входят зарядная станция, генератор и повербанк", — говорится в сообщении.

Так, податься для получения генератора могут предприниматели, которые не прекращали работу последние три месяца и не имеют признаков банкротства, из таких областей:

Харьковская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская.

Заявку можно подать до 9 января. Подробнее о программе и форме аппликации можно узнать здесь.

Напомним, 3 января в Укрэнерго сделали заявление в связи с масштабным похолоданием. Там отметили, что в ближайшие дни энергопотребление в Украине возрастет.

Также мы писали, что Украина увеличила импорт электроэнергии в пять раз.