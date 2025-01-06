Як безкоштовно отримати генератор — інструкція від Мінцифри

Генератор на вулиці у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Українці можуть безкоштовно отримати генератор і зарядну станцію для підприємства завдяки програмі "Енергетична стійкість для бізнесу". Однак взяти участь у цьому проєкті можуть не всі, а підприємці із шести областей.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

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У Мінцифрі наголосили, що малий і середній бізнес — це основа української економіки. Тому, щоб підприємства продовжували працювати під час блекаутів, Дія.Бізнес разом з міжнародними партнерами запустила програму "Енергетична стійкість для бізнесу".

"60 підприємців із південних та східних регіонів отримають енергетичні набори, до яких входять зарядна станція, генератор і повербанк", — йдеться у повідомленні.

Так, податися для отримання генератора можуть підприємці, які не припиняли роботу останні три місяці та не мають ознак банкрутства, із таких областей:

Харківська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Миколаївська,

Одеська,

Херсонська.

Заявку можна подати до 9 січня. Детальніше про програму та форма аплікації можна дізнатися тут.

Нагадаємо, 3 січня в Укренерго зробили заяву у зв'язку з масштабним похолоданням. Там зазначили, що найближчими днями енергоспоживання в Україні зросте.

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