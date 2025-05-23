Обмен пленными 23 мая — как он проходил

Как украинцы встречали героев из российского плена — эксклюзив
Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000 пленных. В рамках нее удалось вернуть 390 человек.
Как украинцы ждали героев из российской неволи — показала кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Возвращение украинских пленных 23 мая
Как родные военнопленных, так и неравнодушные граждане встречали украинских защитников.
Среди тех украинцев, которых вернули из российских застенков, есть военнослужащие, которые находились в плену с 2022 года.
Защитников доставили автобусом, который прибыл под сопровождением правоохранителей.
Как украинцы встретили пленных
Освобожденные бойцы поздоровались с родственниками и ожидающими.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что главной целью всей деятельности государства является возвращение граждан Украины домой.
А министр обороны Рустем Умеров лично принял участие в процедуре обмена военнопленными. После возвращения украинских защитников он встретился с их родственниками, выразив поддержку и благодарность за выдержку и силу.
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