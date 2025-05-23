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Как украинцы встречали героев из российского плена — эксклюзив

23 мая 2025 20:53
Анастасия Писаненко - редактор
Обмен пленными 23 мая — как он проходил
Военные возвращаются из плена. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000 пленных. В рамках нее удалось вернуть 390 человек.

Как украинцы ждали героев из российской неволи — показала кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Возвращение украинских пленных 23 мая

Как родные военнопленных, так и неравнодушные граждане встречали украинских защитников.

Среди тех украинцев, которых вернули из российских застенков, есть военнослужащие, которые находились в плену с 2022 года.

Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 1
Украинцы ждут бойцов из плена. Фото: Новини.LIVE
Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 2
Украинцы готовятся встречать пленных. Фото: Новини.LIVE
Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 3
Украинцы ждут пленных. Фото: Новини.LIVE

Защитников доставили автобусом, который прибыл под сопровождением правоохранителей.

Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 4
Полиция сопровождает пленных. Фото: Новини.LIVE
Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 5
Освобожденные украинцы вернулись домой. Фото: Новини.LIVE

Как украинцы встретили пленных

Освобожденные бойцы поздоровались с родственниками и ожидающими.

Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 6
Пленные выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE
Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 7
Украинские бойцы на родной земле. Фото: Новини.LIVE
Як українці зустрічали героїв із російського полону - фото - фото 8
Украинец вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что главной целью всей деятельности государства является возвращение граждан Украины домой.

А министр обороны Рустем Умеров лично принял участие в процедуре обмена военнопленными. После возвращения украинских защитников он встретился с их родственниками, выразив поддержку и благодарность за выдержку и силу.

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