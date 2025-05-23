Умєров поспілкувався з родинами захисників на обміні полоненими 23 травня

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр оборони Рустем Умєров був присутній на обміні військовополоненими у пʼятницю, 23 травня. Він поспілкувався з рідними та близькими захисників.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Умєров поспілкувався з близькими військовополонених

На відео можна побачити, як міністр спілкувався з рідними та близькими військовополонених. Люди тримали в руках плакати з фото захисників та прапори.

Згодом Умєров покинув місце події.

Нагадаємо, міністр оборони повідомив, що наступні обміни у межах формату "1 000 на 1 000" відбудуться у суботу та неділю.

А Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що повернення наших людей — це те, заради чого працює Україна.