Умеров пообщался с семьями защитников на обмене пленными 23 мая

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр обороны Рустем Умеров присутствовал на обмене военнопленными в пятницу, 23 мая. Он пообщался с родными и близкими защитников.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Умеров пообщался с близкими военнопленных

На видео можно увидеть, как министр общался с родными и близкими военнопленных. Люди держали в руках плакаты с фото защитников и флаги.

Впоследствии Умеров покинул место происшествия.

Напомним, министр обороны сообщил, что следующие обмены в рамках формата "1 000 на 1 000" состоятся в субботу и воскресенье.

А Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что возвращение наших людей — это то, ради чего работает Украина.