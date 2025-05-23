Умеров пообщался с семьями защитников на обмене пленными 23 мая

Обмен пленными — Умеров пообщался с близкими воинов
Министр обороны Рустем Умеров присутствовал на обмене военнопленными в пятницу, 23 мая. Он пообщался с родными и близкими защитников.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Умеров пообщался с близкими военнопленных
На видео можно увидеть, как министр общался с родными и близкими военнопленных. Люди держали в руках плакаты с фото защитников и флаги.
Впоследствии Умеров покинул место происшествия.
Напомним, министр обороны сообщил, что следующие обмены в рамках формата "1 000 на 1 000" состоятся в субботу и воскресенье.
А Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что возвращение наших людей — это то, ради чего работает Украина.
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