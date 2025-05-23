Обмін полоненими 23 травня - як він проходив

Як українці зустрічали героїв із російського полону — ексклюзив
Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000 полонених. В рамках неї вдалося повернути 390 людей.
Як українці чекали на героїв з російської неволі — показала кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.
Повернення українських полонених 23 травня
Як рідні військовополонених, так і небайдужі громадяни зустрічали українських захисників.
Серед тих українців, яких повернули з російських катівень, є військовослужбовці, які перебували в полоні з 2022 року.
Захисників доставили автобусом, який прибув під супроводом правоохоронців.
Як українці зустріли полонених
Звільнені бійців привіталися із родичами та очікуючими.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підкреслив, що головною метою всієї діяльності держави є повернення громадян України додому.
А міністр оборони Рустем Умєров особисто взяв участь у процедурі обміну військовополоненими. Після повернення українських захисників він зустрівся з їхніми родичами, висловивши підтримку та подяку за витримку і силу.
Читайте Новини.LIVE!