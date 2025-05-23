Обмін полоненими 23 травня - як він проходив

Військові повертаються з полону. Фото: Новини.LIVE

Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000 полонених. В рамках неї вдалося повернути 390 людей.

Як українці чекали на героїв з російської неволі — показала кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Повернення українських полонених 23 травня

Як рідні військовополонених, так і небайдужі громадяни зустрічали українських захисників.

Серед тих українців, яких повернули з російських катівень, є військовослужбовці, які перебували в полоні з 2022 року.

Українці чекають бійців з полону. Фото: Новини.LIVE

Українці готуються зустрічати полонених. Фото: Новини.LIVE

Українці чекають на полонених. Фото: Новини.LIVE

Захисників доставили автобусом, який прибув під супроводом правоохоронців.

Поліція супроводжує полонених. Фото: Новини.LIVE

Звільнені українці повернулися додому. Фото: Новини.LIVE

Як українці зустріли полонених

Звільнені бійців привіталися із родичами та очікуючими.

Полонені виходять з автобусу. Фото: Новини.LIVE

Українські бійці на рідній землі. Фото: Новини.LIVE

Українець повернувся з полону. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підкреслив, що головною метою всієї діяльності держави є повернення громадян України додому.

А міністр оборони Рустем Умєров особисто взяв участь у процедурі обміну військовополоненими. Після повернення українських захисників він зустрівся з їхніми родичами, висловивши підтримку та подяку за витримку і силу.