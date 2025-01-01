Пять историй, которые поразили и вдохновили украинцев в 2024 году

Незрячий ветеран Иван Шостак создает изделия из глины. Фото: Центр комплексной реабилитации "Подолье"

Каждый год приносит свои вызовы и испытания, а вместе с ними всплывают и истории человечности, отваги и добра. Именно они заставляют верить в лучшее. В 2024 году украинцы в очередной раз проявили необычайную силу духа и мужество. Их истории вдохновляют и мотивируют, а еще заставляют поверить в чудо.

Новини.LIVE рассказывают истории украинцев, которые вдохновили в 2024 году.

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Своей непоколебимой силой духа поразил украинцев винничанин Иван Шостак. Мужчина стал на защиту Родины и уничтожал оккупантов в Донецкой области. Вблизи Часового Яра защитник получил ранение, которое привело к полной потере зрения.

"Однажды было очень тихо, без стрельбы, никто никуда не идет, не бежит. Меня это очень сильно удивило, потому что постоянно что-то где-то бахает, а тут затишье. Я пошел посмотреть и увидел, что их очень много собирается и они готовятся к штурму. Увидели они меня тоже и с третьего выстрела попали по мне. Если бы не средства защиты — я бы погиб", — рассказал Иван.

Ветеран Иван Шостак. Фото: Vежа

Мужчина потерял зрение, но не жажду к жизни. В свои 35 лет он начал осваивать гончарство. Незрячий ветеран российско-украинской войны уже собственноручно сделал более 70 изделий и даже имеет собственный логотип. Мужчина признается, что такое занятие помогает расслабиться и отвлечься.

"Я не вижу, но вижу руками. Когда работаю с глиной, я морально отдыхаю, забываю обо всем плохом, расслабляюсь, для меня это такая терапия", — говорит Иван.

Незрячий ветеран Иван Шостак создает гончарные изделия. Фото: Nezhatin

История ветерана показала, что, несмотря на все трудности, жизнь продолжается. Люди способны на невероятные поступки, стоит лишь приложить усилия для этого.

Глиняные изделия ветерана Ивана Шостака. Фото: Вежа

Юрию Напоре из Львова всего 10 лет, но парень уже стал примером для многих взрослых. Он поет на улицах разных городов и собирает средства на ВСУ. В 2024 году сумма средств, которые смог собрать парень на нужды армии, превысила 5 миллионов гривен.

Репертуар Юрия Напоры в основном состоит из песен на военную тематику. Сначала мальчик с отцом пел во Львове, а позже начал ездить по разным городкам области.

"Дети могут готовить какие-то пряники, продавать игрушки, которые уже им не нужны, а кто имеет голос — может и петь", — говорит парень.

10-летний волонтер Юрий Напора. Фото: Instagram/napora_family

За деньги, которые маленький львов'янин собирает на выступлениях, покупают автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, амуницию, запчасти и другие необходимые вещи для украинских защитников. За такую помощь волонтер получил немало благодарностей от военных и даже грамоту от Главнокомандующего ВСУ. Юрий стал настоящим вдохновителем и примером для многих, благодаря своему доброму сердцу и патриотизму.

Выступление маленького волонтера Юрия Напоры. Фото: Instagram/napora_family

Щемящая история, поразившая украинцев в 2024 году — встреча побратимов, которые считали друг друга погибшими. Это произошло в Ровном, где военные случайно встретились.

Виталий Черновол и Андрей Мазур. Фото: скриншот

Виталий Черновол из Черкасской области и Андрей Мазур из Днепропетровщины вместе служили в 25-й десантно-штурмовой бригаде. В одном из боев Андрей увидел, как Виталия засыпало землей. С тех пор мужчина считал побратима мертвым. Так же Виталий думал и о своем товарище. Встретились защитники аж через два года после того рокового боя.

"Это был штурм. Авдеевка. Тогда я его увидел и... Уже столько времени прошло, я думал, что его нет. И так же он думал, что меня нет. Но мы вчера встретились. Это не объяснить. Знать, что побратима уже в живых нет, а тут он перед тобой. Прошло уже столько лет. Обнялись, заплакали", — рассказал Виталий Черновол.

Виталий Черновол. Фото: скриншот

Ветеран признался, что сначала не узнал своего побратима, но когда понял, то просто не мог поверить своим глазам. Мужчины обменялись номерами телефонов и планируют приезжать друг к другу в гости.

"Нужно было видеть реакцию людей, которые были вокруг, когда мы увиделись. Это невероятные впечатления были! Наверное, пять минут обнимались и не могли поверить, что встретились. Судьба нас снова свела! Очень рад, что жив-здоров", — рассказал Андрей Мазур.

Виталий Черновол и Андрей Мазур обнимаются. Фото: скриншот

Своим добрым сердцем поразила и украинская спортсменка Ярослава Магучих. Прыгунья в высоту завоевала "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже. Кроме этого, девушка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2,10 метра. Но вдохновила Ярослава не только этим — спортсменка решила потратить призовые на благотворительность.

"Был сложный вопрос, куда потратить призовые. Часть денег получила моя команда, которая помогала мне добиваться успеха. Другая часть — на благотворительность. Но если про UA Animals я знала об их приютах, то с остальным было труднее. 500 тысяч гривен перевела на патронатную службу Азова, еще 500 тысяч — госпиталям, а еще 1 миллион — на автомобили для ВСУ", — поделилась спортсменка.

Ярослава Магучих с флагом Украины на Олимпийских играх. Фото: Instagram/rosya_dp

Ярослава сделала донаты публично и отметила, что люди должны видеть и понимать важность этого. По словам спортсменки, такой поступок должен вдохновить других еще больше помогать тем, кто в этом нуждается.

Сообщение Ярославы Магучих о донате на патронатную службу "Азова". Фото: скриншот

Сообщение Ярославы Магучих о донате для животных. Фото: скриншот

Сообщение Ярославы Магучих о донате на ВСУ. Фото: скриншот

Еще одна щемящая история произошла в Донецкой области. Овчарку Беллу спасли волонтеры, которые занимались эвакуацией. В ответ собака решила отблагодарить и помогла с эвакуацией брошенных котов на одном из самых горячих направлений в области.

Благодаря Белле волонтеры нашли кошку, которую спасли из опасности. Кроме того, эвакуировали еще 11 кошек и три собаки.

"После эвакуации Белла очень быстро нашла семью. Ее усыновили военные, которые очень давно хотели овчарку, к себе в часть — приказ командира", — отметили волонтеры.

Военные помогли собаке восстановиться после пережитого, для нее построили вольер. Теперь хвостатая помощница имеет счастливую семью и благодарна за спасение.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал щемящее видео встречи маленьких украинцев с родными. Россияне похитили детей, однако их удалось вернуть.

Боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри. За спортсмена искренне болел каждый украинец. Немало звезд поздравили боксера с победой.

