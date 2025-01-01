Пять историй, которые поразили и вдохновили украинцев в 2024 году

Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй
Каждый год приносит свои вызовы и испытания, а вместе с ними всплывают и истории человечности, отваги и добра. Именно они заставляют верить в лучшее. В 2024 году украинцы в очередной раз проявили необычайную силу духа и мужество. Их истории вдохновляют и мотивируют, а еще заставляют поверить в чудо.
Новини.LIVE рассказывают истории украинцев, которые вдохновили в 2024 году.
Содержание
- Ветеран после потери зрения нашел себя в гончарстве
- Маленький волонтер из Львова собрал миллионы для ВСУ
- Удивительная встреча побратимов, считавших друг друга погибшими
- Спортсменка-рекордсменка отдала призовые на благотворительность
- Немецкая овчарка помогла в эвакуации животных на Донетчине
Ветеран после потери зрения нашел себя в гончарстве
Своей непоколебимой силой духа поразил украинцев винничанин Иван Шостак. Мужчина стал на защиту Родины и уничтожал оккупантов в Донецкой области. Вблизи Часового Яра защитник получил ранение, которое привело к полной потере зрения.
"Однажды было очень тихо, без стрельбы, никто никуда не идет, не бежит. Меня это очень сильно удивило, потому что постоянно что-то где-то бахает, а тут затишье. Я пошел посмотреть и увидел, что их очень много собирается и они готовятся к штурму. Увидели они меня тоже и с третьего выстрела попали по мне. Если бы не средства защиты — я бы погиб", — рассказал Иван.
Мужчина потерял зрение, но не жажду к жизни. В свои 35 лет он начал осваивать гончарство. Незрячий ветеран российско-украинской войны уже собственноручно сделал более 70 изделий и даже имеет собственный логотип. Мужчина признается, что такое занятие помогает расслабиться и отвлечься.
"Я не вижу, но вижу руками. Когда работаю с глиной, я морально отдыхаю, забываю обо всем плохом, расслабляюсь, для меня это такая терапия", — говорит Иван.
История ветерана показала, что, несмотря на все трудности, жизнь продолжается. Люди способны на невероятные поступки, стоит лишь приложить усилия для этого.
Маленький волонтер из Львова собрал миллионы для ВСУ
Юрию Напоре из Львова всего 10 лет, но парень уже стал примером для многих взрослых. Он поет на улицах разных городов и собирает средства на ВСУ. В 2024 году сумма средств, которые смог собрать парень на нужды армии, превысила 5 миллионов гривен.
Репертуар Юрия Напоры в основном состоит из песен на военную тематику. Сначала мальчик с отцом пел во Львове, а позже начал ездить по разным городкам области.
"Дети могут готовить какие-то пряники, продавать игрушки, которые уже им не нужны, а кто имеет голос — может и петь", — говорит парень.
За деньги, которые маленький львов'янин собирает на выступлениях, покупают автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, амуницию, запчасти и другие необходимые вещи для украинских защитников. За такую помощь волонтер получил немало благодарностей от военных и даже грамоту от Главнокомандующего ВСУ. Юрий стал настоящим вдохновителем и примером для многих, благодаря своему доброму сердцу и патриотизму.
Удивительная встреча побратимов, считавших друг друга погибшими
Щемящая история, поразившая украинцев в 2024 году — встреча побратимов, которые считали друг друга погибшими. Это произошло в Ровном, где военные случайно встретились.
Виталий Черновол из Черкасской области и Андрей Мазур из Днепропетровщины вместе служили в 25-й десантно-штурмовой бригаде. В одном из боев Андрей увидел, как Виталия засыпало землей. С тех пор мужчина считал побратима мертвым. Так же Виталий думал и о своем товарище. Встретились защитники аж через два года после того рокового боя.
"Это был штурм. Авдеевка. Тогда я его увидел и... Уже столько времени прошло, я думал, что его нет. И так же он думал, что меня нет. Но мы вчера встретились. Это не объяснить. Знать, что побратима уже в живых нет, а тут он перед тобой. Прошло уже столько лет. Обнялись, заплакали", — рассказал Виталий Черновол.
Ветеран признался, что сначала не узнал своего побратима, но когда понял, то просто не мог поверить своим глазам. Мужчины обменялись номерами телефонов и планируют приезжать друг к другу в гости.
"Нужно было видеть реакцию людей, которые были вокруг, когда мы увиделись. Это невероятные впечатления были! Наверное, пять минут обнимались и не могли поверить, что встретились. Судьба нас снова свела! Очень рад, что жив-здоров", — рассказал Андрей Мазур.
Спортсменка-рекордсменка отдала призовые на благотворительность
Своим добрым сердцем поразила и украинская спортсменка Ярослава Магучих. Прыгунья в высоту завоевала "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже. Кроме этого, девушка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2,10 метра. Но вдохновила Ярослава не только этим — спортсменка решила потратить призовые на благотворительность.
"Был сложный вопрос, куда потратить призовые. Часть денег получила моя команда, которая помогала мне добиваться успеха. Другая часть — на благотворительность. Но если про UA Animals я знала об их приютах, то с остальным было труднее. 500 тысяч гривен перевела на патронатную службу Азова, еще 500 тысяч — госпиталям, а еще 1 миллион — на автомобили для ВСУ", — поделилась спортсменка.
Ярослава сделала донаты публично и отметила, что люди должны видеть и понимать важность этого. По словам спортсменки, такой поступок должен вдохновить других еще больше помогать тем, кто в этом нуждается.
Немецкая овчарка помогла в эвакуации животных в Донецкой области
Еще одна щемящая история произошла в Донецкой области. Овчарку Беллу спасли волонтеры, которые занимались эвакуацией. В ответ собака решила отблагодарить и помогла с эвакуацией брошенных котов на одном из самых горячих направлений в области.
Благодаря Белле волонтеры нашли кошку, которую спасли из опасности. Кроме того, эвакуировали еще 11 кошек и три собаки.
"После эвакуации Белла очень быстро нашла семью. Ее усыновили военные, которые очень давно хотели овчарку, к себе в часть — приказ командира", — отметили волонтеры.
Военные помогли собаке восстановиться после пережитого, для нее построили вольер. Теперь хвостатая помощница имеет счастливую семью и благодарна за спасение.
Напомним, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал щемящее видео встречи маленьких украинцев с родными. Россияне похитили детей, однако их удалось вернуть.
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