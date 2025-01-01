Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй arrow

Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

1 января 2025 08:02
Ольга Антоновская - редактор
Пять историй, которые поразили и вдохновили украинцев в 2024 году
Незрячий ветеран Иван Шостак создает изделия из глины. Фото: Центр комплексной реабилитации "Подолье"
Ольга Антоновская - редактор

Каждый год приносит свои вызовы и испытания, а вместе с ними всплывают и истории человечности, отваги и добра. Именно они заставляют верить в лучшее. В 2024 году украинцы в очередной раз проявили необычайную силу духа и мужество. Их истории вдохновляют и мотивируют, а еще заставляют поверить в чудо.

Новини.LIVE рассказывают истории украинцев, которые вдохновили в 2024 году.

Читайте также:

Содержание

  1. Ветеран после потери зрения нашел себя в гончарстве
  2. Маленький волонтер из Львова собрал миллионы для ВСУ
  3. Удивительная встреча побратимов, считавших друг друга погибшими
  4. Спортсменка-рекордсменка отдала призовые на благотворительность
  5. Немецкая овчарка помогла в эвакуации животных на Донетчине

Ветеран после потери зрения нашел себя в гончарстве

Своей непоколебимой силой духа поразил украинцев винничанин Иван Шостак. Мужчина стал на защиту Родины и уничтожал оккупантов в Донецкой области. Вблизи Часового Яра защитник получил ранение, которое привело к полной потере зрения.

"Однажды было очень тихо, без стрельбы, никто никуда не идет, не бежит. Меня это очень сильно удивило, потому что постоянно что-то где-то бахает, а тут затишье. Я пошел посмотреть и увидел, что их очень много собирается и они готовятся к штурму. Увидели они меня тоже и с третьего выстрела попали по мне. Если бы не средства защиты — я бы погиб", — рассказал Иван.

Ветеран Иван Шостак потерял зрение и начал заниматься гончарством
Ветеран Иван Шостак. Фото: Vежа

Мужчина потерял зрение, но не жажду к жизни. В свои 35 лет он начал осваивать гончарство. Незрячий ветеран российско-украинской войны уже собственноручно сделал более 70 изделий и даже имеет собственный логотип. Мужчина признается, что такое занятие помогает расслабиться и отвлечься.

"Я не вижу, но вижу руками. Когда работаю с глиной, я морально отдыхаю, забываю обо всем плохом, расслабляюсь, для меня это такая терапия", — говорит Иван.

Ветеран Иван Шостак потерял зрение и начал заниматься гончарством
Незрячий ветеран Иван Шостак создает гончарные изделия. Фото: Nezhatin

История ветерана показала, что, несмотря на все трудности, жизнь продолжается. Люди способны на невероятные поступки, стоит лишь приложить усилия для этого.

Гончарные изделия ветерана Ивана Шостака
Глиняные изделия ветерана Ивана Шостака. Фото: Вежа

Маленький волонтер из Львова собрал миллионы для ВСУ

Юрию Напоре из Львова всего 10 лет, но парень уже стал примером для многих взрослых. Он поет на улицах разных городов и собирает средства на ВСУ. В 2024 году сумма средств, которые смог собрать парень на нужды армии, превысила 5 миллионов гривен.

 

Репертуар Юрия Напоры в основном состоит из песен на военную тематику. Сначала мальчик с отцом пел во Львове, а позже начал ездить по разным городкам области.

"Дети могут готовить какие-то пряники, продавать игрушки, которые уже им не нужны, а кто имеет голос — может и петь", — говорит парень.

Волонтер Юрий Напора собрал более 5 млн грн для ВСУ
10-летний волонтер Юрий Напора. Фото: Instagram/napora_family

За деньги, которые маленький львов'янин собирает на выступлениях, покупают автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, амуницию, запчасти и другие необходимые вещи для украинских защитников. За такую помощь волонтер получил немало благодарностей от военных и даже грамоту от Главнокомандующего ВСУ. Юрий стал настоящим вдохновителем и примером для многих, благодаря своему доброму сердцу и патриотизму.

Волонтер Юрий Напора собрал более 5 млн грн для ВСУ
Выступление маленького волонтера Юрия Напоры. Фото: Instagram/napora_family

Удивительная встреча побратимов, считавших друг друга погибшими

Щемящая история, поразившая украинцев в 2024 году — встреча побратимов, которые считали друг друга погибшими. Это произошло в Ровном, где военные случайно встретились.

Двое побратимов встретились после двух лет неведения
Виталий Черновол и Андрей Мазур. Фото: скриншот

Виталий Черновол из Черкасской области и Андрей Мазур из Днепропетровщины вместе служили в 25-й десантно-штурмовой бригаде. В одном из боев Андрей увидел, как Виталия засыпало землей. С тех пор мужчина считал побратима мертвым. Так же Виталий думал и о своем товарище. Встретились защитники аж через два года после того рокового боя.

"Это был штурм. Авдеевка. Тогда я его увидел и... Уже столько времени прошло, я думал, что его нет. И так же он думал, что меня нет. Но мы вчера встретились. Это не объяснить. Знать, что побратима уже в живых нет, а тут он перед тобой. Прошло уже столько лет. Обнялись, заплакали", — рассказал Виталий Черновол. 

Двое побратимов встретились после двух лет неведения
Виталий Черновол. Фото: скриншот

Ветеран признался, что сначала не узнал своего побратима, но когда понял, то просто не мог поверить своим глазам. Мужчины обменялись номерами телефонов и планируют приезжать друг к другу в гости.

"Нужно было видеть реакцию людей, которые были вокруг, когда мы увиделись. Это невероятные впечатления были! Наверное, пять минут обнимались и не могли поверить, что встретились. Судьба нас снова свела! Очень рад, что жив-здоров", — рассказал Андрей Мазур.

Двое побратимов встретились после двух лет неведения
Виталий Черновол и Андрей Мазур обнимаются. Фото: скриншот

Спортсменка-рекордсменка отдала призовые на благотворительность

Своим добрым сердцем поразила и украинская спортсменка Ярослава Магучих. Прыгунья в высоту завоевала "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже. Кроме этого, девушка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2,10 метра. Но вдохновила Ярослава не только этим — спортсменка решила потратить призовые на благотворительность.

"Был сложный вопрос, куда потратить призовые. Часть денег получила моя команда, которая помогала мне добиваться успеха. Другая часть — на благотворительность. Но если про UA Animals я знала об их приютах, то с остальным было труднее. 500 тысяч гривен перевела на патронатную службу Азова, еще 500 тысяч — госпиталям, а еще 1 миллион — на автомобили для ВСУ", — поделилась спортсменка.

Ярослава Магучих отдала призовые на благотворительность
Ярослава Магучих с флагом Украины на Олимпийских играх. Фото: Instagram/rosya_dp

Ярослава сделала донаты публично и отметила, что люди должны видеть и понимать важность этого. По словам спортсменки, такой поступок должен вдохновить других еще больше помогать тем, кто в этом нуждается.

Ярослава Магучих отдала призовые на благотворительность
Сообщение Ярославы Магучих о донате на патронатную службу "Азова". Фото: скриншот
Ярослава Магучих отдала призовые на благотворительность
Сообщение Ярославы Магучих о донате для животных. Фото: скриншот
Ярослава Магучих отдала призовые на благотворительность
Сообщение Ярославы Магучих о донате на ВСУ. Фото: скриншот

Немецкая овчарка помогла в эвакуации животных в Донецкой области

Еще одна щемящая история произошла в Донецкой области. Овчарку Беллу спасли волонтеры, которые занимались эвакуацией. В ответ собака решила отблагодарить и помогла с эвакуацией брошенных котов на одном из самых горячих направлений в области.

 

Благодаря Белле волонтеры нашли кошку, которую спасли из опасности. Кроме того, эвакуировали еще 11 кошек и три собаки.

"После эвакуации Белла очень быстро нашла семью. Ее усыновили военные, которые очень давно хотели овчарку, к себе в часть — приказ командира", — отметили волонтеры.

Военные помогли собаке восстановиться после пережитого, для нее построили вольер. Теперь хвостатая помощница имеет счастливую семью и благодарна за спасение.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал щемящее видео встречи маленьких украинцев с родными. Россияне похитили детей, однако их удалось вернуть.

Боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри. За спортсмена искренне болел каждый украинец. Немало звезд поздравили боксера с победой.

ВСУ благотворительность ветераны війна военнослужащие спортсмены Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:52 В Киеве от обломков БПЛА загорелись дома — детали

08:46 В Киеве в результате атаки БпЛА пострадали три человека

08:45 Третья платежка за газ — кому придет в 2025 году

08:35 В Сербии студенты вышли на протест в новогоднюю ночь — видео

08:30 Польша будет председательствовать в Совете ЕС — роль для Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

08:30 Украина остановила транзит российского газа

08:24 Главное нововведение 2025 — к чему готовиться всем украинцам

08:11 Аналитики ISW подытожили достижения и провалы России в 2024 году

08:03 В Киеве в результате атаки разрушены этажи жилого дома

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

08:52 В Киеве от обломков БПЛА загорелись дома — детали

08:46 В Киеве в результате атаки БпЛА пострадали три человека

08:45 Третья платежка за газ — кому придет в 2025 году

08:35 В Сербии студенты вышли на протест в новогоднюю ночь — видео

08:30 Польша будет председательствовать в Совете ЕС — роль для Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

08:30 Украина остановила транзит российского газа

08:24 Главное нововведение 2025 — к чему готовиться всем украинцам

08:11 Аналитики ISW подытожили достижения и провалы России в 2024 году

08:03 В Киеве в результате атаки разрушены этажи жилого дома

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке