Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають arrow

Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

1 січня 2025 08:02
Ольга Антоновська - редактор
П'ять історій, які вразили та надихнули українців у 2024 році
Незрячий ветеран Іван Шостак створює вироби з глини. Фото: Центр комплексної реабілітації "Поділля"
Ольга Антоновська - редактор

Кожен рік приносить свої виклики та випробування, а разом з ними виринають й історії людяності, відваги та добра. Саме вони змушують вірити у краще. У 2024 році українці вкотре проявили надзвичайну силу духу та мужність. Їхні історії надихають та мотивують, а ще змушують повірити у диво.

Новини.LIVE розповідають історії українців, що надихнули у 2024 році.

Читайте також:

Зміст

  1. Ветеран після втрати зору знайшов себе у гончарстві
  2. Маленький волонтер зі Львова зібрав мільйони для ЗСУ
  3. Дивовижна зустріч побратимів, що вважали один одного загиблими
  4. Спортсменка-рекордсменка віддала призові на благодійність
  5. Німецька вівчарка допомогла в евакуації тварин на Донеччині

Ветеран після втрати зору знайшов себе у гончарстві

Своєю непохитною силою духу вразив українців вінничанин Іван Шостак. Чоловік став на захист Батьківщини та нищив окупантів на Донеччині. Поблизу Часового Яру захисник отримав поранення, яке призвело до повної втрати зору.

"Одного дня було дуже тихо, без стрільб, ніхто нікуди не йде, не біжить. Мене це дуже сильно здивувало, бо постійно щось десь бахкає, а тут затишок. Я пішов подивитися і побачив, що їх дуже багато збирається і вони готуються до штурму. Побачили вони мене також і з третього пострілу вони поцілили по мені. Якби не засоби захисту, я б загинув", — розповів Іван.

Ветеран Іван Шостак втратив зір та почав займатись гончарством
Ветеран Іван Шостак. Фото: Vежа

Чоловік втратив зір, але не жагу до життя. У свої 35 років він почав освоювати гончарство. Незрячий ветеран російсько-української війни вже власноруч зробив понад 70 виробів та навіть має власний логотип. Чоловік зізнається, що таке заняття допомагає розслабитись та відволіктись.

"Я не бачу, але бачу руками. Коли працюю з глиною, я морально відпочиваю, забуваю про усе погане, розслабляюся, для мене це така терапія", — каже Іван.

Ветеран Іван Шостак втратив зір та почав займатись гончарством
Незрячий ветеран Іван Шостак створює гончарні вироби. Фото: Nezhatin

Історія ветерана показала, що, попри всі труднощі, життя продовжується. Люди здатні на неймовірні вчинки, варто лише докласти зусиль для цього.

Гончарні вироби ветерана Івана Шостака
Глиняні вироби ветерана Івана Шостака. Фото: Vежа

Маленький волонтер зі Львова зібрав мільйони для ЗСУ

Юрію Напорі зі Львова лише 10 років, але хлопець вже став прикладом для багатьох дорослих. Він співає на вулицях різних містечок та збирає кошти на ЗСУ. У 2024 році сума коштів, які зміг зібрати хлопець на потреби армії, перевищила 5 мільйонів гривень.

Репертуар Юрія Напори здебільшого складається з пісень на воєнну тематику. Спершу хлопчик із батьком співав у Львові, а пізніше почав їздити по різних містечках області.

"Діти можуть готувати якісь пряники, продавати іграшки, які вже їм не потрібні, а хто має голос — може і співати", — каже хлопець.

Волонтер Юрій Напора зібрав понад 5 млн грн для ЗСУ
10-річний волонтер Юрій Напора. Фото: Instagram/napora_family

За ці гроші, які маленький львів'янин збирає на виступах, купують автомобілі, квадрокоптери, тепловізори, амуніцію, запчастини та інші необхідні речі для українських захисників. За таку допомогу волонтер отримав чимало подяк від військових та навіть грамоту від Головнокомандувача ЗСУ. Юрій став справжнім натхненником та прикладом для багатьох завдяки своєму доброму серцю та патріотизму.

Волонтер Юрій Напора зібрав понад 5 млн грн для ЗСУ
Виступ маленького волонтера Юрія Напори. Фото: Instagram/napora_family

Дивовижна зустріч побратимів, що вважали один одного загиблими

Щемлива історія, яка вразила українців у 2024 році, — зустріч побратимів, які вважали один одного загиблими. Це сталося у Рівному, де військові випадково зустрілись.

Двоє побратимів зустрілись після двох років невідання
Віталій Чорновол та Андрій Мазур. Фото: скриншот

Віталій Чорновол із Черкащини та Андрій Мазур з Дніпропетровщини разом служили у 25-й десантно-штурмовій бригаді. В одному з боїв Андрій побачив, як Віталія засипало землею. Відтоді чоловік вважав побратима мертвим. Так само Віталій думав і про свого товариша. Зустрілися захисники аж через два роки після того рокового бою.

"Це був штурм. Авдіївка. Тоді я його побачив і... Вже стільки часу минуло, я думав, що його немає. І так само він думав, що мене немає. Але ми вчора зустрілися. Це не пояснити. Знати, що побратима вже серед живих немає, а тут він ось — перед тобою. Вже стільки років минуло. Обнялись, заплакали", — розповів Віталій Чорновол.

Двоє побратимів зустрілись після двох років невідання
Віталій Чорновол. Фото: скриншот

Ветеран зізнався, що спочатку не впізнав свого побратима, але коли зрозумів, то просто не міг повірити власним очам. Чоловіки обмінялися номерами телефонів та планують навідуватися один до одного в гості.

"Потрібно було бачити реакцію людей, які були навколо, коли ми побачились. Це неймовірні враження були! Напевно, п'ять хвилин обіймались і не могли повірити, що зустрілися. Доля нас знову звела! Дуже радий, що живий-здоровий", — розповів Андрій Мазур.

Двоє побратимів зустрілись після двох років невідання
Віталій Чорновол та Андрій Мазур обіймаються. Фото: скриншот

Спортсменка-рекордсменка віддала призові на благодійність

Своїм добрим серцем вразила й українська спортсменка Ярослава Магучіх. Стрибунка у висоту  завоювала "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Крім цього, дівчина встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту — 2,10 метра. Та надихнула Ярослава не тільки цим — спортсменка вирішила витратити призові на благодійність.

"Було складне питання, куди витратити призові. Частину грошей отримала моя команда, яка допомагала мені досягати успіху. Інша частина — на благодійність. Але якщо про UA Animals я знала про їхні притулки, то з іншим було важче. 500 тисяч гривень перевела на патронатну службу Азова, ще 500 тисяч — госпіталям, а ще 1 мільйон — на автомобілі для ЗСУ", — поділилася спортсменка.

Ярослава Магучих віддала призові на благодійність
Ярослава Магучіх із прапором України на Олімпійських іграх. Фото: Instagram/rosya_dp

Ярослава зробила донати публічно та зазначила, що люди мають бачити та розуміти важливість цього. За словами спортсменки, такий вчинок має надихнути інших ще більше допомагати тим, хто цього потребує.

Ярослава Магучих віддала призові на благодійність
Повідомлення Ярослави Магучіх про донат на патронатну службу "Азову". Фото: скриншот
Ярослава Магучих віддала призові на благодійність
Повідомлення Ярослави Магучіх про донат для тварин. Фото: скриншот
Ярослава Магучих віддала призові на благодійність
Повідомлення Ярослави Магучіх про донат на ЗСУ. Фото: скриншот

Німецька вівчарка допомогла в евакуації тварин на Донеччині

Ще одна щемлива історія сталася на Донеччині. Вівчарку Беллу врятували волонтери, які займались евакуацією. Натомість собака вирішила віддячити та допомогла з евакуацією покинутих котів на одному з найгарячіших напрямків в області.

Завдяки Беллі волонтери знайшли кішку, яку врятували з небезпеки. Крім того, евакуювали ще 11 котів та три собаки.

"Після евакуації Белла дуже швидко знайшла родину. Її всиновили військові, які дуже давно хотіли вівчарку, до себе в частину — наказ командира", — зазначили волонтери.

Військові допомогли собаці відновитися після пережитого, для неї збудували вольєр. Тепер хвостата помічниця має щасливу сім'ю та вдячна за порятунок. 

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець опублікував щемливе відео зустрічі маленьких українців з рідними. Росіяни викрали дітей, однак їх вдалося повернути.

Боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі. За спортсмена щиро вболівав кожен українець. Чимало зірок привітали боксера з перемогою.

ЗСУ благодійність ветерани війна військовослужбовці спортсмени Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

13:57 Імпорт електроенергії в Україні зріс більш ніж в п'ять разів

13:51 Зеленський зустрівся з очільниками МЗС та Мінагрополітики

13:48 ЗСУ поставили рекорд зі знищення окупантів упродовж 2024 року

13:39 Діденко попередила українців про похолодання завтра

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року