П'ять історій, які вразили та надихнули українців у 2024 році

Незрячий ветеран Іван Шостак створює вироби з глини. Фото: Центр комплексної реабілітації "Поділля"

Кожен рік приносить свої виклики та випробування, а разом з ними виринають й історії людяності, відваги та добра. Саме вони змушують вірити у краще. У 2024 році українці вкотре проявили надзвичайну силу духу та мужність. Їхні історії надихають та мотивують, а ще змушують повірити у диво.

Новини.LIVE розповідають історії українців, що надихнули у 2024 році.

Читайте також:

Зміст

Своєю непохитною силою духу вразив українців вінничанин Іван Шостак. Чоловік став на захист Батьківщини та нищив окупантів на Донеччині. Поблизу Часового Яру захисник отримав поранення, яке призвело до повної втрати зору.

"Одного дня було дуже тихо, без стрільб, ніхто нікуди не йде, не біжить. Мене це дуже сильно здивувало, бо постійно щось десь бахкає, а тут затишок. Я пішов подивитися і побачив, що їх дуже багато збирається і вони готуються до штурму. Побачили вони мене також і з третього пострілу вони поцілили по мені. Якби не засоби захисту, я б загинув", — розповів Іван.

Ветеран Іван Шостак. Фото: Vежа

Чоловік втратив зір, але не жагу до життя. У свої 35 років він почав освоювати гончарство. Незрячий ветеран російсько-української війни вже власноруч зробив понад 70 виробів та навіть має власний логотип. Чоловік зізнається, що таке заняття допомагає розслабитись та відволіктись.

"Я не бачу, але бачу руками. Коли працюю з глиною, я морально відпочиваю, забуваю про усе погане, розслабляюся, для мене це така терапія", — каже Іван.

Незрячий ветеран Іван Шостак створює гончарні вироби. Фото: Nezhatin

Історія ветерана показала, що, попри всі труднощі, життя продовжується. Люди здатні на неймовірні вчинки, варто лише докласти зусиль для цього.

Глиняні вироби ветерана Івана Шостака. Фото: Vежа

Юрію Напорі зі Львова лише 10 років, але хлопець вже став прикладом для багатьох дорослих. Він співає на вулицях різних містечок та збирає кошти на ЗСУ. У 2024 році сума коштів, які зміг зібрати хлопець на потреби армії, перевищила 5 мільйонів гривень.

Репертуар Юрія Напори здебільшого складається з пісень на воєнну тематику. Спершу хлопчик із батьком співав у Львові, а пізніше почав їздити по різних містечках області.

"Діти можуть готувати якісь пряники, продавати іграшки, які вже їм не потрібні, а хто має голос — може і співати", — каже хлопець.

10-річний волонтер Юрій Напора. Фото: Instagram/napora_family

За ці гроші, які маленький львів'янин збирає на виступах, купують автомобілі, квадрокоптери, тепловізори, амуніцію, запчастини та інші необхідні речі для українських захисників. За таку допомогу волонтер отримав чимало подяк від військових та навіть грамоту від Головнокомандувача ЗСУ. Юрій став справжнім натхненником та прикладом для багатьох завдяки своєму доброму серцю та патріотизму.

Виступ маленького волонтера Юрія Напори. Фото: Instagram/napora_family

Щемлива історія, яка вразила українців у 2024 році, — зустріч побратимів, які вважали один одного загиблими. Це сталося у Рівному, де військові випадково зустрілись.

Віталій Чорновол та Андрій Мазур. Фото: скриншот

Віталій Чорновол із Черкащини та Андрій Мазур з Дніпропетровщини разом служили у 25-й десантно-штурмовій бригаді. В одному з боїв Андрій побачив, як Віталія засипало землею. Відтоді чоловік вважав побратима мертвим. Так само Віталій думав і про свого товариша. Зустрілися захисники аж через два роки після того рокового бою.

"Це був штурм. Авдіївка. Тоді я його побачив і... Вже стільки часу минуло, я думав, що його немає. І так само він думав, що мене немає. Але ми вчора зустрілися. Це не пояснити. Знати, що побратима вже серед живих немає, а тут він ось — перед тобою. Вже стільки років минуло. Обнялись, заплакали", — розповів Віталій Чорновол.

Віталій Чорновол. Фото: скриншот

Ветеран зізнався, що спочатку не впізнав свого побратима, але коли зрозумів, то просто не міг повірити власним очам. Чоловіки обмінялися номерами телефонів та планують навідуватися один до одного в гості.

"Потрібно було бачити реакцію людей, які були навколо, коли ми побачились. Це неймовірні враження були! Напевно, п'ять хвилин обіймались і не могли повірити, що зустрілися. Доля нас знову звела! Дуже радий, що живий-здоровий", — розповів Андрій Мазур.

Віталій Чорновол та Андрій Мазур обіймаються. Фото: скриншот

Своїм добрим серцем вразила й українська спортсменка Ярослава Магучіх. Стрибунка у висоту завоювала "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Крім цього, дівчина встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту — 2,10 метра. Та надихнула Ярослава не тільки цим — спортсменка вирішила витратити призові на благодійність.

"Було складне питання, куди витратити призові. Частину грошей отримала моя команда, яка допомагала мені досягати успіху. Інша частина — на благодійність. Але якщо про UA Animals я знала про їхні притулки, то з іншим було важче. 500 тисяч гривень перевела на патронатну службу Азова, ще 500 тисяч — госпіталям, а ще 1 мільйон — на автомобілі для ЗСУ", — поділилася спортсменка.

Ярослава Магучіх із прапором України на Олімпійських іграх. Фото: Instagram/rosya_dp

Ярослава зробила донати публічно та зазначила, що люди мають бачити та розуміти важливість цього. За словами спортсменки, такий вчинок має надихнути інших ще більше допомагати тим, хто цього потребує.

Повідомлення Ярослави Магучіх про донат на патронатну службу "Азову". Фото: скриншот

Повідомлення Ярослави Магучіх про донат для тварин. Фото: скриншот

Повідомлення Ярослави Магучіх про донат на ЗСУ. Фото: скриншот

Ще одна щемлива історія сталася на Донеччині. Вівчарку Беллу врятували волонтери, які займались евакуацією. Натомість собака вирішила віддячити та допомогла з евакуацією покинутих котів на одному з найгарячіших напрямків в області.

Завдяки Беллі волонтери знайшли кішку, яку врятували з небезпеки. Крім того, евакуювали ще 11 котів та три собаки.

"Після евакуації Белла дуже швидко знайшла родину. Її всиновили військові, які дуже давно хотіли вівчарку, до себе в частину — наказ командира", — зазначили волонтери.

Військові допомогли собаці відновитися після пережитого, для неї збудували вольєр. Тепер хвостата помічниця має щасливу сім'ю та вдячна за порятунок.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець опублікував щемливе відео зустрічі маленьких українців з рідними. Росіяни викрали дітей, однак їх вдалося повернути.

Боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі. За спортсмена щиро вболівав кожен українець. Чимало зірок привітали боксера з перемогою.