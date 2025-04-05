Выезд мужчин за границу - как остановить процесс - новости Украины

Дарья Марчак. Фото: Скриншот видео

Многие страны оценили работоспособность, инновативность, открытость к новым возможностям, генерирование идей украинцами, поэтому государство Украина должно конкурировать за своих граждан с другими странами уже сейчас.

Об этом Новини.LIVE рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, отвечая на вопрос, как остановить отток украинских мужчин за границу после открытия границ.

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По ее убеждению, в целом Украина должна стать лучшей страной и для тех граждан, которые выехали, и тех, которые остаются. А для этого должны быть созданы и реализованы следующие возможности. В частности, это достойное индивидуальное жилье, не обязательно собственное, но точно индивидуальное. И несколько инструментов уже работают.

"Министерством регионов разрабатывается целостная жилищная стратегия по созданию фондов социального жилья. Второе важное направление — это предложения на рынке труда, которые уже являются дефицитным. Есть очень много вакансий для работы. И третье — удобная общественная среда", — уточнила Марчак.

В качестве примера чиновница привела западную модель "дружественность городов к жизни". Реализация такого в Украине зависит от руководителей местных территориальных общин.

"От него зависит, какой будет жизнь на месте, насколько она будет комфортной, удобной, насколько город будет зеленым, тротуарные пешеходные дорожки, места для детей, здоровый образ жизни. И здесь у нас большое пространство для работы — создать страну, где хочется жить", — подытожила Марчак.

Напомним, по словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, Украина разработала демографическую стратегию до 2040-го года, где есть план мероприятий и отдельный пункт по возвращению украинцев из-за рубежа.

А директор Института демографии Элла Либанова рассказала, сколько именно украинцев уехали в Евросоюз из-за войны и имеют временную защиту.