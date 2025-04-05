Виїзд чоловіків за кордон - як спинити процес - новини України

Дарина Марчак. Фото: Скріншот відео

Багато країн оцінили працездатність, інновативність, відкритість до нових можливостей, генерування ідей українцями, тому держава Україна має конкурувати за своїх громадян з іншими країнами вже зараз.

Про це Новини.LIVE розповіла перша заступниця міністреки соцполітики Дарина Марчак, відповідаючи на питання, як спинити відтік українських чоловіків за кордон після відкриття кордонів.

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На її переконання, в цілому Україна має стати найкращою країною і для тих громадян, які виїхали, і тих, які залишаються. А для цього мають створені та реалізовані наступні можливості. Зокрема, це гідне індивідуальне житло, не обов'язково власне, але точно індивідуальне. І кілька інструментів вже працюють.

"Міністерством регіонів розробляється цілісна житлова стратегія по створенню фондів соціального житла. Другий важливий напрям — це пропозиції на ринку праці, які вже є дефіцитним. Є дуже багато вакансій для роботи. І третє — зручне громадське середовище", — уточнила Марчак.

В якості прикладу чиновниця привела західну модель "дружність міста до життя". Реалізація такого в Україні залежить від керівників місцевих територіальних громад.

"Від нього залежить, яким буде життя на місці, наскільки воно буде комфортним, зручне, наскільки місто буде зеленим, тротуарні пішохідні доріжки, місця для дітей, здоровий спосіб життя. І тут у нас великий простір для роботи — створити країну, де хочеться жити", — підсумувала Марчак.

Нагадаємо, за словами першої заступниці міністреки соцполітики Дарини Марчак, Україна розробила демографічну стратегію до 2040-го року, де є план заходів та окремий пункт щодо повернення українців з-за кордону.

А директорка Інституту демографії Елла Лібанова розповіла, скільки саме українців поїхали до Євросоюзу через війну та мають тимчасовий захист.