Україна
Как РФ использует непогоду для обхода обороны ВСУ — анализ ISW

Как РФ использует непогоду для обхода обороны ВСУ — анализ ISW

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 17:55
обновлено: 18:23
Как Россия использует непогоду для продвижения на фронте — ISW
Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Российские войска на фронте используют непогоду, чтобы усложнить работу украинских дронов. В туман, дождь и низкую облачность беспилотники работают менее эффективно, чем и пользуется враг.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Россияне пользуются непогодой, чтобы обходить оборону ВСУ

Аналитики ISW отмечают, что российские войска использовали неблагоприятные погодные условия, чтобы воспользоваться уязвимостью украинских оборонительных сооружений на базе беспилотников на направлении Новопавловки. Отмечается, что это подчеркивает потребность Украины в традиционных системах вооружения.

Геолокационные кадры от 14 ноября подтверждают удары ВСУ по российской технике в этом районе, однако погодные условия существенно осложнили работу украинских дронов.

Эксперты ISW отмечают, что подобная тактика врага фиксируется вдоль всего фронта — в частности в направлениях Покровска, Великомихайловки и Гуляйполя.

Аналитики ISW об обороне ВСУ

Объясняется, что Украина вынужденно построила свою оборону преимущественно на использовании беспилотников, чтобы компенсировать недостаток техники и личного состава и защищать более 1200 км линии фронта. Тактические дроны и барражирующие боеприпасы стали основным элементом сдерживания российских наступлений.

Однако плохая погода частично парализует беспилотные операции, создавая "окна возможностей" для российских прорывов. К тому же недостаток артиллерии и других традиционных систем делает оборону менее гибкой.

Аналитики ISW отмечают, что Украине требуется срочное усиление традиционных систем вооружения:

  • артиллерия и боеприпасы;
  • средства контрбатарейной борьбы;
  • радиолокационные и разведывательные системы;
  • укрепленные оборонительные позиции.

"Только многоуровневая оборона, которая не зависит от одного типа вооружения, может уменьшить уязвимость Украины", — отмечают в ISW.

Напомним, что недавно командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк говорил о том, что российские захватчики пользуются ухудшением погодных условий на фронте.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские воины наносят оккупантам значительные потери возле Покровска.

ВСУ россияне армия ISW война в Украине ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
