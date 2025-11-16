Відео
Як РФ використовує негоду для обходу оборони ЗСУ — аналіз ISW

Як РФ використовує негоду для обходу оборони ЗСУ — аналіз ISW

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 17:55
Оновлено: 17:59
Як Росія використовує негоду для просування на фронті — ISW
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Російські війська на фронті використовують негоду, щоб ускладнити роботу українських дронів. У туман, дощ і низьку хмарність безпілотники працюють менш ефективно, чим і користується ворог. 

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Росіяни користуються негодою, щоб обходити оборону ЗСУ

Аналітики ISW зазначають, що російські війська використовували несприятливі погодні умови, щоб скористатися вразливістю українських оборонних споруд на базі безпілотників на напрямку Новопавлівки. Зазначається, що це підкреслює потребу України в традиційних системах озброєння.

Геолокаційні кадри від 14 листопада підтверджують удари ЗСУ по російській техніці в цьому районі, проте погодні умови суттєво ускладнили роботу українських дронів. 

Експерти ISW наголошують, що подібна тактика ворога фіксується вздовж усього фронту — зокрема у напрямках Покровська, Великомихайлівки та Гуляйполя.

Аналітики ISW  про оборону ЗСУ

Пояснюється, що Україна вимушено побудувала свою оборону переважно на використанні безпілотників, щоб компенсувати нестачу техніки та особового складу та захищати понад 1200 км лінії фронту. Тактичні дрони та баражуючі боєприпаси стали основним елементом стримування російських наступів.

Однак погана погода частково паралізує безпілотні операції, створюючи "вікна можливостей" для російських проривів. До того ж нестача артилерії та інших традиційних систем робить оборону менш гнучкою. 

Аналітики ISW зазначають, що Україні потрібне термінове посилення традиційних систем озброєння: 

  • артилерія та боєприпаси; 
  • засоби контрбатарейної боротьби; 
  • радіолокаційні та розвідувальні системи; 
  • укріплені оборонні позиції. 

"Лише багаторівнева оборона, що не залежить від одного типу озброєння, може зменшити вразливість України", — наголошують в ISW.

Нагадаємо, що нещодавно командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк говорив про те, що російські загарбники користуються погіршенням погодних умов на фронті.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські воїни завдають окупантам значних втрат біля Покровська.

ЗСУ росіяни армія ISW війна в Україні ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
