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Как Путин искажает историю Украины и России и мнит из себя царя — анализ от ISW

20 декабря 2023 08:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин мнит из себя царя и называет нападение на Украину завоеванием
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент России Владимир Путин представляет себя как нового царя, а нападение на Украину называет имперским завоеванием. При этом Путин повторяет стандартные обвинения в адрес НАТО и Запада в нарушении российских границ и оправдывает сложности, с которыми столкнулась российская армия в Украине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Эксперты сообщают, что Путин выражает одобрение военным действиям России и отметил успехи российской оборонной промышленности в 2023 году. При этом диктатор все чаще использует концепцию "соотечественников за рубежом", утверждая, что жители юго-востока Украины имеют историческую и культурную связь с Россией, чтобы оправдать вторжение идеологически. 

ISW ранее сообщал, что Путин риторически обосновывает агрессивные цели России в Украине в контексте российского суверенитета. Он утверждает, что Россия является единственным защитником суверенитета и территориальной целостности Украины, но также отказался вмешиваться в "территориальные споры" на Западной Украине, где, по его мнению, многие хотят присоединиться к Польше, Румынии или Венгрии. 

"Путин заявляет, что настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией, и отрицал историческое право Украины на независимое культурное развитие и территориальную целостность, которые Россия официально признала в 1994 году", — говорится в сообщении.

Путин называет западную Украину не украинской

Со временем Путин продолжил использовать эту ложную историческую риторику, утверждая, что Западная Украина не является истинно украинской, и заявил, что Сталин "передал" ее Украине из территорий Польши, Румынии и Венгрии после Второй мировой войны.

"Это заявление предполагает, что Путин выборочно использует в качестве оружия аспекты истории Восточной и Центральной Европы, поскольку они соответствуют его идеологической линии, направленной на дальнейшее риторическое лишение Украины ее международно признанного суверенитета", — утверждают аналитики.

Напомним, что заявления лидера России Владимира Путина о мирных намерениях по отношению к НАТО кажутся неубедительными на фоне угроз, которые он и другие высокопоставленные российские чиновники недавно высказывали в адрес стран-членов альянса. Более того, его заявления напоминают те, которые были перед вторжением в Украину.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин выразил недовольство в связи с решением Финляндии присоединиться к НАТО. При этом диктатор заявил о намерениях России усилить военное присутствие у финской границы.

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