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Як Путін спотворює історію України та Росії і вважає себе царем — аналіз від ISW

20 грудня 2023 08:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін вважає себе царем і називає напад на Україну завоюванням
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Росії Володимир Путін представляє себе як нового царя, а напад на Україну називає імперським завоюванням. При цьому Путін повторює стандартні звинувачення на адресу НАТО та Заходу у порушенні російських кордонів та виправдовує складнощі, з якими зіткнулася російська армія в Україні.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Путін вважає себе царем і виправдовує вторгнення в Україну

Експерти повідомляють, що Путін висловлює схвалення військових дій Росії та відзначив успіхи російської оборонної промисловості у 2023 році. При цьому диктатор все частіше використовує концепцію "співвітчизників за кордоном", стверджуючи, що жителі південного сходу України мають історичний та культурний зв'язок із Росією, щоби виправдати вторгнення ідеологічно.

ISW раніше повідомляв, що Путін риторично доводить агресивні цілі Росії в Україні в контексті російського суверенітету. Він стверджує, що Росія є єдиним захисником суверенітету та територіальної цілісності України, але також відмовився втручатися у "територіальні суперечки" на Західній Україні, де, на його думку, багато хто хоче приєднатися до Польщі, Румунії чи Угорщини.

"Путін заявляє, що справжній суверенітет України можливий лише у партнерстві з Росією, і заперечував історичне право України на незалежний культурний розвиток та територіальну цілісність, які Росія офіційно визнала 1994 року", — йдеться у повідомленні.

Путін називає західну Україну не українською

Згодом Путін продовжив використовувати цю неправдиву історичну риторику, стверджуючи, що Західна Україна не є істинно українською, і заявив, що Сталін "передав" її Україні з територій Польщі, Румунії та Угорщини після Другої світової війни.

"Ця заява передбачає, що Путін вибірково використовує як зброю аспекти історії Східної та Центральної Європи, оскільки вони відповідають його ідеологічній лінії, спрямованій на подальше риторичне позбавлення України її міжнародно визнаного суверенітету", — стверджують аналітики.

Нагадаємо, що заяви лідера Росії Володимира Путіна про мирні наміри щодо НАТО здаються непереконливими на тлі загроз, які він та інші високопосадовці нещодавно висловлювали на адресу країн-членів альянсу. Щобільше, його заяви нагадують ті, що були перед вторгненням до України.

Крім того, російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення через рішення Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.

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