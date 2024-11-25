В Украине вступил в силу закон о декларировании оружия

Пистолет и патроны. Иллюстративное фото: depositphotos

В Украине с понедельника, 25 ноября, вступает в силу закон о декларировании огнестрельного оружия. По словам директора департамента взаимодействия с Нацполицией Николая Гринцова, это смогут сделать не все граждане.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.

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"Закон дает возможность задекларировать оружие гражданам, которые во время полномасштабного вторжения изъявили желание принять участие в отпоре агрессору, но по каким-либо причинам не смогли присоединиться к Силам безопасности и обороны и которые получили или нашли оружие", — уточнил Гринцов.

В то же время, разрешение на такое оружие не нужно, стоит лишь обратиться в полицию в течение месяца, где проведут проверку и выдадут соответствующий документ.

В таком случае человек имеет право оставить оружие себе на период военного положения, а после завершения должен сдать правоохранителям в течение 90 дней.

Скриншот поста МВД

Напомним, в одной из гостиниц Киева в результате перестрелки погиб 27-летний мужчина. Одного из возможных виновников уже задержали правоохранители.

Также мы писали, что на Львовском вокзале произошла перестрелка. Пьяный мужчина выстрелил несколько раз в воздух, его задержали правоохранители.