В Україні набув чинності закон про декларування зброї

Пістолет та набої. Ілюстративне фото: depositphotos

В Україні з понеділка, 25 листопада, набирає чинності закон щодо декларування вогнепальної зброї. За словами директора департаменту взаємодії з Нацполіцією Миколи Грінцова, це зможуть зробити не всі громадяни.

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.

Читайте також:

Декларування зброї в Україні

"Закон надає можливість задекларувати зброю громадянам, які під час повномасштабного вторгнення виявили бажання взяти участь у відсічі агресору", — уточнив Грінцов.

Водночас дозвіл на таку зброю не потрібний, треба лише звернутися до поліції протягом місяця, де проведуть перевірку та видадуть відповідний документ.

У такому випадку людина має право залишити зброю собі на період воєнного стану, а після завершення повинна здати правоохоронцям протягом 90 днів.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, в одному з готелів Києва внаслідок стрілянини загинув 27-річний чоловік. Одного з ймовірних винуватців вже затримали правоохоронці.

Також ми писали, що на Львівському вокзалі сталася стрілянина. П'яний чоловік вистрілив кілька разів у повітря, його затримали правоохоронці.