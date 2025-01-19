Как оформить инвалидность с 1 января 2025 года

Медицинский осмотр. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине с 1 января 2025 года вместо медико-социальных экспертных комиссий начала работу альтернативная система. Это команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут принимать решения о предоставлении инвалидности.

Об этом говорится в материале BBC.

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Альтернатива МСЭК

Если лицо получило тяжелую травму или ранение или имеет ограниченное функционирование, его должны направить на оценку состояния здоровья. Его будут проводить экспертные команды, которые сейчас находятся в процессе создания.

Теперь, имеет ли человек основания для получения инвалидности, будут определять практикующие врачи, среди которых не будет руководителей МСЭК, но другие врачи могут войти в команды.

Сейчас сформировано уже почти 1500 команд из 5600 врачей, что втрое больше количества медиков в МСЭК. Также продолжается передача дел из старых в новые комиссии и обучение врачей.

Как происходит оценивание

Для предоставления инвалидности врачи должны оценить человека по следующим критериям способности: самообслуживания, передвижения, ориентации, контроля поведения, общения, обучения и работы.

Изменения касаются именно процесса: теперь человека направляет на оценивание лечащий медработник или руководитель ВВК в онлайн-формате — выдавая электронное направление, чем раньше занимался семейный врач.

Основанием для направления являются стойкие и необратимые заболевания человека, если временная нетрудоспособность более 120 рабочих дней. Кроме того, врач должен приложить пакет документов с названием медучреждения и своей печатью:

результаты обследований, на основе которых врач принял решение;

выписки после лечения;

медицинское заключение;

диагноз по международной классификации болезней;

документы, которые подтверждают причины инвалидности.

Как это работает

Решения врачей и все этапы оценки здоровья будут вносить в специально созданную систему. Далее с документами должен работать администратор медучреждения, в котором будет оценивание. Он проверяет, все ли правильно оформлено, и ведет журнал статуса дел.

Если проблем с документами нет — назначают дату рассмотрения дела.

Что говорят в Минздраве

По словам советника министра по вопросам здравоохранения, которая проводит вебинары для врачей, Ирины Шевченко, больницы еще должны разработать алгоритмы, как все должно работать.

"Это еще не очень урегулированный вопрос. На начало запуска реформы, учитывая, что для всех это является новыми процессами, желательно, чтобы администратором был хотя бы один врач, который будет помогать в формировании внутреннего алгоритма", — сказала она.

Представитель Минздрава уточнила, что команды формируются автоматически по принципу случайности. Также данные врачей и пациентов будут оставаться скрытыми до момента оценивания. В то же время не будет постоянных медицинских команд, как раньше — экспертная комиссия формируется под каждый случай в электронной системе.

По словам главы министерства Виктора Ляшко, в реформу заложили возможность выбора больницы, где будет оценивание. Затем информация передается в систему заведения, после чего формируют комиссию минимум из трех врачей, один из которых — профильный по заболеванию.

Напомним, в Киеве чиновница больницы вымогала у раненого военного 5000 долларов за подтверждение группы инвалидности.

Также в Украине продолжается проверка 73 прокуроров, которые ранее получили инвалидность.