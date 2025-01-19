Як оформити інвалідність з 1 січня 2025 року

Медичний огляд. Ілюстративне фото: Суспільне

В Україні з 1 січня 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій розпочала роботу альтернативна система. Це команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які будуть ухвалювати надання інвалідності.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

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Альтернатива МСЕК

Якщо особа отримала важку травму чи поранення або має обмежене функціонування, її мають направити на оцінювання стану здоров'я. Його проводитимуть експертні команди, які наразі перебувають в процесі створення.

Тепер, чи має людина підстави для отримання інвалідності, будуть визначати лікарі-практики, серед яких не буде очільників МСЕК, але інші лікарі можуть увійти до команд.

Наразі сформовано вже майже 1500 команд з 5600 лікарів, що втричі більше від кількості медиків в МСЕК. Також триває передача справ зі старих до нових комісій та навчання лікарів.

Як відбувається оцінювання

Для надання інвалідності лікарі мають оцінити особу за такими критеріями здатності: самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю поведінки, спілкування, навчання та роботи.

Зміни стосуються саме процесу: тепер людину направляє на оцінювання лікуючий медпрацівник або керівник ВЛК в онлайн-форматі — видаючи електронне направлення, чим раніше займався сімейний лікар.

Підставою для направлення є стійкі та незворотні захворювання людини, якщо понад 120 робочих днів є тимчасова непрацездатність. Крім того, лікар має додати пакет документів з назвою медзакладу та своєю печаткою:

результати обстежень, на основі яких лікар прийняв рішення;

виписки після лікування;

медичний висновок;

діагноз за міжнародною класифікацією хвороб;

документи, які підтверджують причини інвалідності.

Як це працює

Рішення лікарів та всі етапи оцінювання здоров'я будуть вносити у спеціально створену систему. Далі з документами має працювати адміністратор медзакладу, в якому буде оцінювання. Він перевіряє, чи все правильно оформлено, і веде журнал статусу справ.

Якщо проблем з документами немає — призначають дату розгляду справи.

Що кажуть в МОЗ

За словами радниці міністра з питань охорони здоровʼя, яка проводить вебінари для лікарів, Ірини Шевченко, лікарні ще мають розробити алгоритми, як все має працювати.

"Це ще не дуже врегульоване питання. На початок запуску реформи, враховуючи, що для всіх це є новими процесами, бажано, щоб адміністратором був хоча б один лікар, який буде допомагати у формуванні внутрішнього алгоритму", — сказала вона.

Представниця МОЗ уточнила, що команди формуються автоматично за принципом випадковості. Також дані лікарів та пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання. Водночас не буде сталих медичних команд, як раніше — експертна комісія формується під кожен випадок в електронній системі.

За словами голови міністерства Віктора Ляшка, у реформу заклали можливість вибору лікарні, де буде оцінювання. Потім інформація передається в систему закладу, після чого формують комісію з щонайменше трьох лікарів, один з яких — профільний щодо захворювання.

Нагадаємо, у Києві посадовиця лікарні вимагала у пораненого військового 5000 доларів за підтвердження групи інвалідності.

Також в Україні триває перевірка 73 прокурорів, які раніше отримали інвалідність.