Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как готовят "консервы" с Путиным — журналисты раскрыли секрет

Как готовят "консервы" с Путиным — журналисты раскрыли секрет

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 05:19
обновлено: 05:19
Журналисты раскрыли хитрость Путина — кучей записывает видео с чиновниками
Даже по размещению мелких предметов в кабинете диктатора можно понять, что многие видео и встречи записаны заранее. Эти видео вышли с разницей в несколько месяцев, а стол и предметы не изменились. Фото: Вёрстка

В конспирологических кругах давно существует байка, что "настоящий Путин давно в холодильнике", а все остальные — подставные двойники. К сожалению, это не так, но диктатор РФ действительно настолько запуганный параноик, что готовит "видеоконсервы" (записанные заранее ролики, которые потом дают в эфир, как сегодняшние, — ред.), а сам может скрываться где угодно.

Оппозиционное Кремлю, иноагентское издание "Вёрстка" раскрыла эту тажмницу благодаря простой внимательности.

Реклама
Читайте также:

Как "консервируют" Путина и его чиновников для ТВ

Чтобы "консервированные" записи с Путиным выглядели свежими, Кремль просит чиновников одинаково одеваться в день записи и день публикации. Но такое шулерство выдают детали, да и чиновники — живые люди, которые допускают ошибки.

В день, когда выходит очередная "консерва" с Путиным, чиновники, участвовавшие в записи, появляются и на других мероприятиях - публично и в реальном времени. Судя по всему, чтобы скрыть подмену, они получают инструкции одеваться точно так же, как на "консервах". Но идеально вписаться в образ не всегда получается — чиновников выдают мелочи.

Несколько примеров "консервов" Путина

Как готовят "консервы" с Путиным — журналисты раскрыли секрет - фото 1
"Законсервированная" чиновница РФ Чупшева. Фото: Вёрстка

Вот кадры со Светланой Чупшевой, главой Агентства стратегических инициатив, которая якобы встретилась с Путиным 9 апреля 2025 года.

В 2025 году Чупшева дважды участвовала в съемках "консервов", они вышли в апреле и сентябре. Во время первой из этих двух встреч Чупшева в черном жакете с золотистыми пуговицами. В точно такой же одежде в день публикации "консервы" она появилась на совещании правительства и на подписании договора с Российским обществом хирургов.

Если верить Кремлю, три мероприятия ("консерва", правительство, хирурги) состоялись в один день. Но и образ Чупшевой немного изменился: в Кремле она в одних серьгах, а на реально состоявшихся 9 апреля мероприятиях — в других. Бедняжка просто точно не могла вспомнить, что втыкала в уши ну записи "консервы".

Как готовят "консервы" с Путиным — журналисты раскрыли секрет - фото 2
"Законсервированный", но очень внимательный к деталям Григоренко. Фото: Вёрстка

Дмитрий Григоренко, замглавы правительства, на встречу в Кремль пришел в темно-синем галстуке с каплевидным узором, а также с массивными часами на левой руке. Вице-премьер Григоренко был внимателен: на совещание правительства в день публикации "консервы" он надел тот же галстук и часы.

Но на "консервный" формат этой встречи указывает то, что на книжной полке Путина в момент встречи не было сборника поэзии костромских десантников, который впервые появился на полке в публикации Кремля от 13 августа.

Как готовят "консервы" с Путиным — журналисты раскрыли секрет - фото 3
Браслеты изменились, как и их количество у "законсервированной" чиновницы. Фото: Вёрстка.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, к Путину Радионова пришла в голубой блузе с металлическими пуговицами. Это "консерва": в шкафу Путина нет сборника поэзии ВДВ, который впервые появился на книжной полке в августе.

В точно такой же блузе Радионова появилась на совещании в Совете Федерации в день публикации "консервы" — мероприятие было публичным. Однако детали в образе чиновницы разнятся: в Кремле на ее левой руке только браслет, в Совете Федерации — часы и кольцо.

Уникальный "отпечаток" ручек и карандашей на столе Путина

Как готовят "консервы" с Путиным — журналисты раскрыли секрет - фото 4
Расположение канцелярии с головой выдает "консервы" Путина. Фото: Вёрстка

"Консервирование" Путина выдает и расположение предметов на его рабочем столе. И дело не в том, что на некоторых кадрах ничего не меняется: Путин может просто не пользоваться этой канцелярией и она там "для понта".

Проблема в другом: на разных видео ручки, то есть, то нет, как и некоторых книг. Однако, когда они снова оказываются в кадре на новых "консервах", то они до миллиметра и угла наклона повторяют свое расположение в предыдущих видео, чего, как вы понимаете, невозможно добиться.

Например, на встрече Путина со Светланой Чупшевой в сентябре 2025 года письменные принадлежности на столе у президента стоят точно так же, как и на встрече с Радионовой в октябре. Между этими двумя встречами прошло почти полтора месяца и девять других мероприятий в кремлевском кабинете. И каждый раз ручки и карандаши стояли по-разному, кроме этих двух встреч.

Ранее мы писали, что полиция РФ получила разрешение от Путина покупать наркотические средства. Диктатор подписал соответствующий закон.

Напомним, недавно аналитики Института изучения войны заявили о трудностях с мобилизацией в России. Все меньше россиян хотят воевать даже по контракту.

владимир путин чиновники пропаганда Кремль телевидение
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации