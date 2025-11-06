Журналисты раскрыли хитрость Путина — кучей записывает видео с чиновниками

Даже по размещению мелких предметов в кабинете диктатора можно понять, что многие видео и встречи записаны заранее. Эти видео вышли с разницей в несколько месяцев, а стол и предметы не изменились. Фото: Вёрстка

В конспирологических кругах давно существует байка, что "настоящий Путин давно в холодильнике", а все остальные — подставные двойники. К сожалению, это не так, но диктатор РФ действительно настолько запуганный параноик, что готовит "видеоконсервы" (записанные заранее ролики, которые потом дают в эфир, как сегодняшние, — ред.), а сам может скрываться где угодно.

Оппозиционное Кремлю, иноагентское издание "Вёрстка" раскрыла эту тажмницу благодаря простой внимательности.

Как "консервируют" Путина и его чиновников для ТВ

Чтобы "консервированные" записи с Путиным выглядели свежими, Кремль просит чиновников одинаково одеваться в день записи и день публикации. Но такое шулерство выдают детали, да и чиновники — живые люди, которые допускают ошибки.

В день, когда выходит очередная "консерва" с Путиным, чиновники, участвовавшие в записи, появляются и на других мероприятиях - публично и в реальном времени. Судя по всему, чтобы скрыть подмену, они получают инструкции одеваться точно так же, как на "консервах". Но идеально вписаться в образ не всегда получается — чиновников выдают мелочи.

Несколько примеров "консервов" Путина

"Законсервированная" чиновница РФ Чупшева. Фото: Вёрстка

Вот кадры со Светланой Чупшевой, главой Агентства стратегических инициатив, которая якобы встретилась с Путиным 9 апреля 2025 года.

В 2025 году Чупшева дважды участвовала в съемках "консервов", они вышли в апреле и сентябре. Во время первой из этих двух встреч Чупшева в черном жакете с золотистыми пуговицами. В точно такой же одежде в день публикации "консервы" она появилась на совещании правительства и на подписании договора с Российским обществом хирургов.

Если верить Кремлю, три мероприятия ("консерва", правительство, хирурги) состоялись в один день. Но и образ Чупшевой немного изменился: в Кремле она в одних серьгах, а на реально состоявшихся 9 апреля мероприятиях — в других. Бедняжка просто точно не могла вспомнить, что втыкала в уши ну записи "консервы".

"Законсервированный", но очень внимательный к деталям Григоренко. Фото: Вёрстка

Дмитрий Григоренко, замглавы правительства, на встречу в Кремль пришел в темно-синем галстуке с каплевидным узором, а также с массивными часами на левой руке. Вице-премьер Григоренко был внимателен: на совещание правительства в день публикации "консервы" он надел тот же галстук и часы.

Но на "консервный" формат этой встречи указывает то, что на книжной полке Путина в момент встречи не было сборника поэзии костромских десантников, который впервые появился на полке в публикации Кремля от 13 августа.

Браслеты изменились, как и их количество у "законсервированной" чиновницы. Фото: Вёрстка.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, к Путину Радионова пришла в голубой блузе с металлическими пуговицами. Это "консерва": в шкафу Путина нет сборника поэзии ВДВ, который впервые появился на книжной полке в августе.

В точно такой же блузе Радионова появилась на совещании в Совете Федерации в день публикации "консервы" — мероприятие было публичным. Однако детали в образе чиновницы разнятся: в Кремле на ее левой руке только браслет, в Совете Федерации — часы и кольцо.

Уникальный "отпечаток" ручек и карандашей на столе Путина

Расположение канцелярии с головой выдает "консервы" Путина. Фото: Вёрстка

"Консервирование" Путина выдает и расположение предметов на его рабочем столе. И дело не в том, что на некоторых кадрах ничего не меняется: Путин может просто не пользоваться этой канцелярией и она там "для понта".

Проблема в другом: на разных видео ручки, то есть, то нет, как и некоторых книг. Однако, когда они снова оказываются в кадре на новых "консервах", то они до миллиметра и угла наклона повторяют свое расположение в предыдущих видео, чего, как вы понимаете, невозможно добиться.

Например, на встрече Путина со Светланой Чупшевой в сентябре 2025 года письменные принадлежности на столе у президента стоят точно так же, как и на встрече с Радионовой в октябре. Между этими двумя встречами прошло почти полтора месяца и девять других мероприятий в кремлевском кабинете. И каждый раз ручки и карандаши стояли по-разному, кроме этих двух встреч.

