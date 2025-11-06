Відео
Україна
Головна Новини дня Як готують "консерви" з Путіним — журналісти розкрили секрет

Як готують "консерви" з Путіним — журналісти розкрили секрет

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 05:19
Оновлено: 05:19
Журналісти розкрили хитрість Путіна — купою записує відео з чиновниками
Навіть по розміщенню дрібних предметів у кабінеті диктатора можна зрозуміти, що багато відео та зустрічей записано заздалегідь. Ці відео вийшли з різницею у декілька місяців, а стіл та предмети не змінились. Фото: Вёрстка

У конспірологічних колах давно існує байка, що "справжній Путін давно у холодильнику", а всі інші — підставні двійники. На жаль, це не так, але диктатор РФ дійсно настільки заляканий параноїк, що готує "відеоконсерви" (записані заздалегідь ролики, що потім дають в етер, як сьогоднішні, — ред.), а сам може переховуватись де завгодно.

Опозиційне Кремлю, іноагентське видання "Вёрстка" розкрила цю таємницю завдяки простій уважності.

Читайте також:

Як "консервують" Путіна та його чиновників для ТБ

Щоб "консервовані" записи з Путіним виглядали свіжими, Кремль просить чиновників однаково одягатися в день запису і день публікації. Але таке шулерство видають деталі, та й чиновники — живі люди, які припускаються помилок. 

У день, коли виходить чергова "консерва" з Путіним, чиновники, які брали участь у записі, з'являються і на інших заходах — публічно і в реальному часі. Судячи з усього, щоб приховати підміну, вони отримують інструкції одягатися точно так само, як на "консервах". Але ідеально вписатися в образ не завжди виходить — чиновників видають дрібниці.

Декілька прикладів "консерв" Путіна

Як готують "консерви" з Путіним — журналісти розкрили секрет - фото 1
"Законсервована" чиновниця РФ Чупшева. Фото: Вёрстка

Ось кадри зі Світланою Чупшевою, головою Агентства стратегічних ініціатив, яка нібито зустрілась з Путіним 9 квітня 2025 року. 

У 2025 році Чупшева двічі брала участь у фільмуванні "консервів", вони вийшли у квітні та вересні. Під час першої з цих двох зустрічей Чупшева у чорному жакеті з золотистими ґудзиками. У точно такому ж одязі в день публікації "консерви" вона з'явилася на нараді уряду і на підписанні договору з Російським товариством хірургів. 

Якщо вірити Кремлю, три заходи ("консерва", уряд, хірурги) відбулися в один день. Проте й образ Чупшевої трохи змінився: в Кремлі вона в одних сережках, а на заходах, що реально відбулися 9 квітня, — в інших. Бідося просто точно не могла згадати, що втикала у вуха ну записі "консерви". 

Як готують "консерви" з Путіним — журналісти розкрили секрет - фото 2
"Законсервований", але дуже уважний до деталей Григоренко. Фото: Вёрстка

Дмитро Григоренко, заступник голови уряду, на зустріч у Кремль прийшов у темно-синій краватці з краплеподібним візерунком, а також з масивним годинником на лівій руці. Віцепрем'єр Григоренко був уважний: на нараду уряду в день публікації "консерви" він одягнув ту саму краватку і годинник.

Але на "консервний" формат цієї зустрічі вказує те, що на книжковій полиці Путіна в момент зустрічі не було збірки поезії костромських десантників, яка вперше з'явилася на полиці в публікації Кремля від 13 серпня. 

Як готують "консерви" з Путіним — журналісти розкрили секрет - фото 3
Браслети змінились, як і їхня кількість у "законсервованої" чиновниці. Фото: Вёрстка. 

Світлана Радіонова, голова Росприроднадзора, до Путіна Радіонова прийшла в блакитній блузі з металевими ґудзиками. Це "консерва": у шафі Путіна немає збірки поезії ВДВ, яка вперше з'явилася на книжковій полиці в серпні.

У точно такій же блузі Радіонова з'явилася на нараді в Раді Федерації в день публікації "консерви" — захід був публічним. Проте деталі в образі чиновниці різняться: у Кремлі на її лівій руці тільки браслет, у Раді Федерації — годинник і каблучка.

Унікальний "відбиток" ручок та олівців на столі Путіна

Як готують "консерви" з Путіним — журналісти розкрили секрет - фото 4
Розташування канцелярії з головою видає "консерви" Путіна. Фото: Вёрстка

"Консервування" Путіна видає і розташування предметів на його робочому столі. І річ не в тому, що на деяких кадрах нічого не змінюється: Путін може просто не користуватись цією канцелярією і вона там "для понту".

Проблема в іншому: на різних відео ручки то є, то немає, як і деяких книг. Проте, коли вони знову опиняються в кадрі на нових "консервах", то вони до міліметра та кута нахилу повторюють своє розташування у попередніх відео, чого, як ви розумієте, неможливо добитись.

Наприклад, на зустрічі Путіна зі Світланою Чупшевою у вересні 2025 року письмове приладдя на столі у президента стоїть точно так само, як і на зустрічі з Радіоновою в жовтні. Між цими двома зустрічами минуло майже півтора місяця і дев'ять інших заходів у кремлівському кабінеті. І кожного разу ручки та олівці стояли по-різному, крім цих двох зустрічей.

Раніше ми писали, що поліція РФ отримала дозвіл від Путіна купувати наркотичні засоби. Диктатор підписав відповідний закон.

Нагадаємо, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни заявили про труднощі з мобілізацією в Росії. Дедалі менше росіян хочуть воювати навіть за контрактом. 

володимир путін чиновники пропаганда Кремль телебачення
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
