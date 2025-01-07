Антикоррупционный совет при МОУ — 7 января началось голосование

Как голосовать за членов антикоррупционного совета при МОУ
Вторник, 7 января, с 09:00 началось открытое общенациональное онлайн-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Оно продлится до 21:00.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ
В Минобороны рассказали, что принять участие в голосовании могут все граждане Украины, которые на момент голосования находятся на территории страны. Аутентификация происходит с использованием сервиса BankID или Дія.Підпису.
"Каждый избиратель имеет право проголосовать один раз в пределах определенного времени. Будут засчитываться голоса, отданные за кандидатов с 09:00 до 21:00. Избрано будет 15 представителей из 40 участников", — говорится в сообщении.
Также в министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для устранения технических проблем и обеспечения стабильной работы системы в течение всего процесса голосования.
Так, для нового голосования команда министерства развила программное обеспечение для готовности к высокой нагрузке, провела тщательные функциональные и нагрузочные тестирования, разработала человекоориентированные сценарии решения нештатных ситуаций.
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К слову, Антикоррупционный совет при Минобороны создали в апреле 2023 года после скандала с "яйцами по 17 гривен". 15 членов совета, которые были выбраны украинским обществом, анализируют коррупционные риски в оборонных закупках и предоставляли рекомендации Минобороны.
Напомним, 20 декабря Минобороны объявило конкурс на руководящие должности. В частности, речь идет о вакансиях на автомобильном ремонтном заводе, нескольких военных лесхозах, военторгсервисе.
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