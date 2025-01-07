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Как голосовать за членов антикоррупционного совета при МОУ

7 января 2025 10:38
Карина Приходько - Редактор
Антикоррупционный совет при МОУ — 7 января началось голосование
Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
Карина Приходько - Редактор

Вторник, 7 января, с 09:00 началось открытое общенациональное онлайн-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Оно продлится до 21:00.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ

В Минобороны рассказали, что принять участие в голосовании могут все граждане Украины, которые на момент голосования находятся на территории страны. Аутентификация происходит с использованием сервиса BankID или Дія.Підпису.  

"Каждый избиратель имеет право проголосовать один раз в пределах определенного времени. Будут засчитываться голоса, отданные за кандидатов с 09:00 до 21:00. Избрано будет 15 представителей из 40 участников", — говорится в сообщении.

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Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ. Фото: МОУ

Также в министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для устранения технических проблем и обеспечения стабильной работы системы в течение всего процесса голосования.

Так, для нового голосования команда министерства развила программное обеспечение для готовности к высокой нагрузке, провела тщательные функциональные и нагрузочные тестирования, разработала человекоориентированные сценарии решения нештатных ситуаций.

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Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ. Фото: МОУ

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Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при МОУ. Фото: МОУ

Если возникли вопросы как голосовать за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны — самые распространенные ответы по ссылке.

К слову, Антикоррупционный совет при Минобороны создали в апреле 2023 года после скандала с "яйцами по 17 гривен". 15 членов совета, которые были выбраны украинским обществом, анализируют коррупционные риски в оборонных закупках и предоставляли рекомендации Минобороны. 

Напомним, 20 декабря Минобороны объявило конкурс на руководящие должности. В частности, речь идет о вакансиях на автомобильном ремонтном заводе, нескольких военных лесхозах, военторгсервисе.

Также мы писали, что в Минобороны анонсировали новую программу "Плюси" для военных в приложении "Армія+"

Минобороны украинцы коррупция Украина голосование

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