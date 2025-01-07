Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Як голосувати за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ arrow

Як голосувати за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ

7 січня 2025 10:38
Карина Приходько - Редактор
Антикорупційна рада при МОУ — 7 січня розпочалось голосування
Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
Карина Приходько - Редактор

У вівторок, 7 січня, з 09:00 розпочалося відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Воно триватиме до 21:00.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Читайте також:

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ

У Міноборони розповіли, що взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України, які на момент голосування перебувають на території країни. Автентифікація відбувається з використанням сервісу BankID або Дія.Підпису.  
 
"Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Зараховуватимуться голоси, віддані за кандидатів з 09:00 до 21:00. Обрано буде 15 представників із 40 учасників", — йдеться у повідомленні. 

null
Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: МОУ

Також у міністерстві наголосили, що вживають всіх необхідних заходів для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування.

Так, для нового голосування команда міністерства розвинула програмне забезпечення для готовності до високого навантаження, провела ретельні функціональні та навантажувальні тестування, розробила людиноорієнтовані сценарії розв’язання нештатних ситуацій.

null
Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: МОУ

У разі, коли виникла помилка, це означає, що сервер не зміг підтвердити автентичність запиту. Для того, аби розв'язати проблему варто спробувати авторизуватись з іншого пристрою, очистити файли cookie або повторити спробу пізніше. 

null
Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: МОУ

Якщо виникли питання як голосувати за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони — найпоширеніші відповіді за посиланням.

До слова, Антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після скандалу з "яйцями по 17 гривень". 15 членів ради, які були обрані українським суспільством, аналізують корупційні ризики в оборонних закупівлях та надавали рекомендації Міноборони. 

Нагадаємо, 20 грудня Міноборони оголосило конкурс на керівні посади. Зокрема, йдеться про вакансії на автомобільному ремонтному заводі, кількох військових лісгоспах, військторгсервісі.

Також ми писали, що у Міноборони анонсували нову програму "Плюси" для військових в застосунку "Армія+".

Міноборони українці корупція Україна голосування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

13:08 У МЗС відреагували на перенесення візиту Келлогга до Києва

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

13:08 У МЗС відреагували на перенесення візиту Келлогга до Києва

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла