Антикорупційна рада при МОУ — 7 січня розпочалось голосування

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У вівторок, 7 січня, з 09:00 розпочалося відкрите загальнонаціональне онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Воно триватиме до 21:00.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Читайте також:

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ

У Міноборони розповіли, що взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України, які на момент голосування перебувають на території країни. Автентифікація відбувається з використанням сервісу BankID або Дія.Підпису.



"Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Зараховуватимуться голоси, віддані за кандидатів з 09:00 до 21:00. Обрано буде 15 представників із 40 учасників", — йдеться у повідомленні.

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: МОУ

Також у міністерстві наголосили, що вживають всіх необхідних заходів для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування.

Так, для нового голосування команда міністерства розвинула програмне забезпечення для готовності до високого навантаження, провела ретельні функціональні та навантажувальні тестування, розробила людиноорієнтовані сценарії розв’язання нештатних ситуацій.

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: МОУ

У разі, коли виникла помилка, це означає, що сервер не зміг підтвердити автентичність запиту. Для того, аби розв'язати проблему варто спробувати авторизуватись з іншого пристрою, очистити файли cookie або повторити спробу пізніше.

Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при МОУ. Фото: МОУ

Якщо виникли питання як голосувати за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони — найпоширеніші відповіді за посиланням.

До слова, Антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після скандалу з "яйцями по 17 гривень". 15 членів ради, які були обрані українським суспільством, аналізують корупційні ризики в оборонних закупівлях та надавали рекомендації Міноборони.

Нагадаємо, 20 грудня Міноборони оголосило конкурс на керівні посади. Зокрема, йдеться про вакансії на автомобільному ремонтному заводі, кількох військових лісгоспах, військторгсервісі.

Також ми писали, що у Міноборони анонсували нову програму "Плюси" для військових в застосунку "Армія+".