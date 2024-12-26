Міноборони перенесло голосування за членів антикорради

Онлайн-голосування через "Дію". Ілюстративне фото: Дія

В Україні проводять інтернет-голосування щодо обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Міністерство заявило про технічний збій, наразі результати анульовано.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 26 грудня.

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"Міністерство оборони України щиро перепрошує за технічні збої, що виникли під час проведення інтернет-голосування за членів Громадської антикорради при Міноборони", — йдеться у повідомленні.

Тому для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості міністерство ухвалило рішення анулювати результати сьогоднішнього голосування.

Його перенесуть на 7 січня 2025 року на той самий час — з 09:00 до 21:00 за посиланням.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, у Міноборони анонсували нову програму "Плюси" для військових в застосунку "Армія+".

Також МО звернулося до Комітету ВР із питань нацбезпеки щодо виділення більшого строку на підготовку законопроєкту про умови демобілізації військових.