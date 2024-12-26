Минобороны перенесло голосование за членов антикоррады

Онлайн-голосование через "Дію". Иллюстративное фото: Дія

В Украине проводят интернет-голосование по избранию членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны. Министерство заявило о техническом сбое, сейчас результаты аннулированы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 26 декабря.

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Голосование за членов антикорсовета

"Министерство обороны Украины искренне извиняется за технические сбои, возникшие во время проведения интернет-голосования за членов Общественного антикорсовета при Минобороны", — говорится в сообщении.

Поэтому для сохранения доверия к процессу и обеспечения полной прозрачности министерство приняло решение аннулировать результаты сегодняшнего голосования.

Его перенесут на 7 января 2025 года в то же время с 09:00 до 21:00 по ссылке.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, в Минобороны анонсировали новую программу "Плюсы" для военных в приложении "Армія+".

Также МО обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности о выделении большего срока на подготовку законопроекта об условиях демобилизации военных.