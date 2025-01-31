Эвакуация на Днепропетровщине — жителям предлагают убежище и транспорт

Житель едет по Покровску. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Жителям прифронтовых громад Днепропетровской области предлагают помощь с выездом в более безопасные регионы. Сейчас принудительной эвакуации не ввели. Областная военная администрация совместно с местным самоуправлением организовала убежища, обеспечила транспорт и свободные места для тех, кто хочет уехать добровольно.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Читайте также:

Эвакуация в Днепропетровской области — что известно

Сергей Лысак сообщил, что российские войска регулярно атакуют Никопольский и Синельниковский районы. В результате обстрелов люди вынуждены покидать свои дома. Несколько дней назад оттуда эвакуировали семерых детей вместе с родственниками. В процессе помощи участвовали местные власти, полицейские офицеры громады и гуманитарные организации.

Председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что в целом эвакуация пока остается добровольной и для переселенцев обустроены места проживания. Также Днепропетровщина продолжает принимать жителей Донецкой области — в регионе действуют пять эвакуационных пунктов.

Куда обращаться в случае необходимости эвакуации

Граждане, нуждающиеся в помощи в выезде или поиске убежища, могут обратиться к местным властям, полиции или позвонить на горячую линию по номеру: 066 748 69 81.

Напомним, недавно российские войска атаковали железнодорожный объект в Днепропетровской области.

Также в Укрзализныце в начале января подытожили о количестве эвакуированных граждан в течение 2024 года.