Евакуація на Дніпропетровщині — мешканцям пропонують прихисток і транспорт

Мешканець їде по Покровську. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Жителям прифронтових громад Дніпропетровської області пропонують допомогу з виїздом у безпечніші регіони. Наразі примусової евакуації не запровадили. Обласна військова адміністрація спільно з місцевим самоврядуванням організувала прихистки, забезпечила транспорт та вільні місця для тих, хто хоче виїхати добровільно.

Про це повідомив голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Евакуація в Дніпропетровській області — що відомо

Сергій Лисак повідомив, що російські війська регулярно атакують Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок обстрілів люди змушені залишати свої домівки. Кілька днів тому звідти евакуювали сімох дітей разом із родичами. У процесі допомоги брали участь місцева влада, поліцейські офіцери громади та гуманітарні організації.

Голова Дніпропетровської ОВА загалом евакуація наразі залишається добровільною, і для переселенців облаштовані місця проживання. Також Дніпропетровщина продовжує приймати мешканців Донецької області – у регіоні діють п’ять евакуаційних пунктів.

Куди звертатися у разі необхідності евакуації

Громадяни, які потребують допомоги у виїзді чи пошуку прихистку, можуть звернутися до місцевої влади, поліції або зателефонувати на гарячу лінію за номером: 066 748 69 81.

Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували залізничний об'єкт у Дніпропетровській області.

Також в Укрзалізниці на початку січня підсумували про кількість евакуйованих громадян впродовж 2024.