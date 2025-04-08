Получение паспортов для мужчин 18-60 лет за рубежом — детали от МВД

Мужчина получает паспорт Украины. Фото: 24tv.ua

В Министерстве внутренних дел объяснили, как украинским мужчинам 18-60 лет получить паспорт Украины за границей. Для этого им нужно иметь обновленный военно-учетный документ.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины во вторник, 8 апреля.

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Объяснение от МВД относительно получения паспорта за границей. Фото: МВД

Получение паспортов для мужчин 18-60 лет за границей

Отмечается, что если украинские мужчины, которые находятся за границей, имеют недействительные военно-учетные документы, им могут отказать в предоставлении паспорта Украины.

По данным МВД, сотрудники госпредприятия "Документ" имеют право отказать в оформлении паспорта из-за нарушения воинского учета.

"Если военно-учетные документы недействительны, работник ГП "Документ" информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны", — говорится в сообщении.

Для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, чтобы получить паспорт, нужно обратиться в обособленный центр ГП "Документ". Наличие действительных военно-учетных документов для оформления паспорта является обязательным.

Как объяснили в МВД, физически предъявлять военно-учетный документ или "Резерв+" не нужно. Процесс проверки статуса воинского учета в реестре осуществляют сотрудники центра. В случае отсутствия записи в реестре ее будут вносить автоматически.

Напомним, что украинцы, которые находятся на воинском учете, обязаны информировать ТЦК об изменениях в своих документах и социальном статусе. Однако о некоторых из них сообщать не нужно.

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