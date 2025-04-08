Отримання паспортів для чоловіків 18-60 років за кордоном — деталі від МВС

Чоловік отримує паспорт України. Фото: 24tv.ua

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, як українським чоловікам 18-60 років отримати паспорт України за кордоном. Відтак, для цього їм потрібно мати оновлений військово-обліковий документ.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України у вівторок, 8 квітня.

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Отримання паспортів для чоловіків 18-60 років за кордоном

Зазначається, що, якщо українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають недійсні військово-облікові документи, їм можуть відмовити у наданні паспорта України.

За даними МВС, співробітники держпідприємства "Документ" мають право відмовити в оформленні паспорта через порушення військового обліку.

"Якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП "Документ" інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому разі необхідно звернутися до Міністерства оборони", — йдеться у повідомленні.

Для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, щоб отримати паспорт, потрібно звернутися до відокремленого центру ДП "Документ". Наявність дійсних військово-облікових документів для оформлення паспорта є обов’язковим.

Як пояснили в МВС, фізично предʼявляти військово-обліковий документ чи "Резерв+" не потрібно. Процес перевірки статусу військового обліку в реєстрі здійснюють працівники центру. У разі відсутності запису в реєстрі, його вноситимуть автоматично.

Нагадаємо, що українці, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані інформувати ТЦК про зміни у своїх документах та соціальному статусі. Проте про деякі з них повідомляти не потрібно.

Раніше ми писали, що в Одеській області 91-річний чоловік 1933 року народження вперше отримав паспорт у формі ID-картки.