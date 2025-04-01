Спрощення оформлення паспорта для українців за кордоном — що змінилося

Паспортний сервіс. Фото: УНІАН

Українським чоловікам за кордоном спростили оформлення паспорта громадянина Україна. Зокрема, їм не доведеться фізично показувати військово-обліковий документ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної єдності України у Telegram у вівторок, 1 квітня.

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"Сьогодні уряд запровадив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це значно спрощує процедуру оформлення паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України", — йдеться у повідомленні.

Що змінилося:

чоловікам не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ;

працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть інформацію про військовий облік у реєстрі;

у разі відсутності даних, вони будуть автоматично внесені, а чоловіки поставлені на облік з оформленням електронного військово-облікового документа;

більше немає потреби в проходженні медкомісії.

Віцепремʼєр-міністр України — міністр національної єдності Олексій Чернишов зазначив, що завдяки цим змінам тисячі громадян, які вимушено перебувають за кордоном, зможуть оформити або оновити паспорт.

"Це, у свою чергу, спрощує доступ до правомірного перебування за межами країни, можливості працевлаштування, навчання, користування державними послугами та збереження звʼязку з Україною", — додав він.

Допис Міністерства національної єдності України. Фото: скриншот

Допис Міністерства національної єдності України. Фото: скриншот

Нагадаємо, громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані інформувати ТЦК про зміни у своїх документах та соціальному статусі. Однак про деякі з них повідомляти не потрібно.

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