Упрощение оформления паспорта для украинцев за рубежом — что изменилось

Паспортный сервис. Фото: УНИАН

Украинским мужчинам за рубежом упростили оформление паспорта гражданина Украины. В частности, им не придется физически показывать военно-учетный документ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национального единства Украины в Telegram во вторник, 1 апреля.

Читайте также:

Оформление паспортов украинцам за границей

"Сегодня Правительство ввело изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов. Это значительно упрощает процедуру оформления паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины", — говорится в сообщении.

Что изменилось:

мужчинам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ;

работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять информацию о воинском учете в реестре;

в случае отсутствия данных, они будут автоматически внесены, а мужчины поставлены на учет с оформлением электронного военно-учетного документа;

больше нет необходимости в прохождении медкомиссии.

Вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Алексей Чернышов отметил, что благодаря этим изменениям тысячи граждан, которые вынужденно находятся за границей, смогут оформить или обновить паспорт.

"Это, в свою очередь, упрощает доступ к правомерному пребыванию за пределами страны, возможности трудоустройства, обучения, пользования государственными услугами и сохранения связи с Украиной", — добавил он.

Пост Министерства национального единства Украины. Фото: скриншот

Пост Министерства национального единства Украины. Фото: скриншот

Напомним, граждане, состоящие на воинском учете, обязаны информировать ТЦК об изменениях в своих документах и социальном статусе. Однако о некоторых из них сообщать не нужно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.