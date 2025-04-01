Упрощение оформления паспорта для украинцев за рубежом — что изменилось

Украинцам за рубежом упростили оформление паспорта
Украинским мужчинам за рубежом упростили оформление паспорта гражданина Украины. В частности, им не придется физически показывать военно-учетный документ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства национального единства Украины в Telegram во вторник, 1 апреля.
Оформление паспортов украинцам за границей
"Сегодня Правительство ввело изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов. Это значительно упрощает процедуру оформления паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины", — говорится в сообщении.
Что изменилось:
- мужчинам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ;
- работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять информацию о воинском учете в реестре;
- в случае отсутствия данных, они будут автоматически внесены, а мужчины поставлены на учет с оформлением электронного военно-учетного документа;
- больше нет необходимости в прохождении медкомиссии.
Вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Алексей Чернышов отметил, что благодаря этим изменениям тысячи граждан, которые вынужденно находятся за границей, смогут оформить или обновить паспорт.
"Это, в свою очередь, упрощает доступ к правомерному пребыванию за пределами страны, возможности трудоустройства, обучения, пользования государственными услугами и сохранения связи с Украиной", — добавил он.
Напомним, граждане, состоящие на воинском учете, обязаны информировать ТЦК об изменениях в своих документах и социальном статусе. Однако о некоторых из них сообщать не нужно.
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