Как перевести на русский "по щелчку пальцев"

Мужчина поднял руку, чтобы щелкнуть пальцами. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В повседневном общении мы иногда употребляем слова и словосочетания, которые являются российскими или ошибочно сформулированы. В большинстве своем трудности возникают с фразеологизмами, ведь они не всегда переводятся с русского дословно. Одним из таких крылатых изречений является "по щелчку пальцев".

О том, какими украинскими фразеологизмами можно заменить "по щелчку пальцев" в эфире "Сніданку з 1+1" в мае прошлого года, рассказал языковед Александр Авраменко.

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Как заменить выражение "по щелчку пальцев"

Фразеологизм "по щелчку пальцев" имеет значение "мгновенно". В украинском языке есть несколько синонимических изречений.

"Может быть несколько вариантов, в зависимости от ситуации речи. Первый, "на раз-два". Скажем, ну не могу я это сделать на раз-два. Или "раз-два — і кінець" или "раз-два — і готово" ". Если же это не только мгновенно, но и легко, то есть такой народный жемчуг: "раз плюнути" или "як Сіркові муху з'їсти"..." — сказал Авраменко.

Напомним, языковеды рассказали, как правильно сообщить по-украински о том, что являешься участником какого-то события. "Приймати участь" является калькой с русского.

Также мы сообщали, что слово "прострочений" — не россиянизм, но имеет несколько значений. Также можно использовать синонимическое слово "протермінований".