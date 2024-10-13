Як перекласти українською "по щелчку пальцев"

Чоловік підняв руку, щоб клацнути пальцями. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У повсякденному спілкуванні ми іноді вживаємо слова та словосполучення, які є росіянизмами або ж помилково сформульовані. Здебільшого труднощі виникають із фразеологізмами, адже вони не завжди перекладаються з російською дослівно. Одним із таких крилатих висловів є "по щелчку пальцев".

Про те, якими українськими фразеологізмами можна замінити "по щелчку пальцев" в ефірі "Сніданку з 1+1" у травні минулого року розповів мовознавець Олександр Авраменко.

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Як замінити вираз "по щелчку пальцев"

Фразеологізм "по щелчку пальцев" має значення "миттєво". В українській мові є кілька синонімічних висловів.

"Може бути кілька варіантів, залежно від ситуації мовлення. Перший, "на раз-два". Скажімо, ну не можу я це зробити на раз-два. Або "раз-два — і кінець" чи "раз-два — і готово". Якщо ж це не тільки миттєво, а й легко, то є такі народні перли: "раз плюнути" або "як Сіркові муху з'їсти"..." — зазнанчив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавці розповіли, як правильно повідомити українською про те, що є учасником якоїсь події. "Приймати участь" є калькою з російської.

Також ми повідомляли, що слово "прострочений" — не росіянізм, але має декілька значень. Також можна вживати синонімічне слово "протермінований".