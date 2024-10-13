Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця arrow

Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця

13 жовтня 2024 06:03
Чекарьова Марія - редактор
Як перекласти українською "по щелчку пальцев"
Чоловік підняв руку, щоб клацнути пальцями. Фото ілюстративне: shutterstock.com
Чекарьова Марія - редактор

У повсякденному спілкуванні ми іноді вживаємо слова та словосполучення, які є росіянизмами або ж помилково сформульовані. Здебільшого труднощі виникають із фразеологізмами, адже вони не завжди перекладаються з російською дослівно. Одним із таких крилатих висловів є "по щелчку пальцев". 

Про те, якими українськими фразеологізмами можна замінити "по щелчку пальцев" в ефірі "Сніданку з 1+1" у травні минулого року розповів мовознавець Олександр Авраменко.

Читайте також:

Як замінити вираз "по щелчку пальцев"

Фразеологізм "по щелчку пальцев" має значення "миттєво". В українській мові є кілька синонімічних висловів.

"Може бути кілька варіантів, залежно від ситуації мовлення. Перший, "на раз-два". Скажімо, ну не можу я це зробити на раз-два. Або "раз-два — і кінець" чи "раз-два — і готово". Якщо ж це не тільки миттєво, а й легко, то є такі народні перли: "раз плюнути" або "як Сіркові муху з'їсти"..." — зазнанчив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавці розповіли, як правильно повідомити українською про те, що є учасником якоїсь події. "Приймати участь" є калькою з російської.

Також ми повідомляли, що слово "прострочений" — не росіянізм, але має декілька значень. Також можна вживати синонімічне слово "протермінований".

українська мова слово поради Олександр Авраменко навчання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Яку пенсію можуть отримувати українці без достатнього стажу — деталі

06:03 Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця

06:01 Ощадбанк блокує рахунки після нарахування зарплати — рішення суду

05:58 У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України

Термінова новина

05:25 На Київщині лунають вибухи — що відомо

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де будуть сильні заморозки

04:30 Військовозобов'язані матимуть лише три дні на отримання повістки без штрафу

03:26 У війську потрібні люди, які вміють керувати краном — кого запрошують до "Азова"

Термінова новина

02:57 Повітряна тривога на Київщині та ще в кількох областях — яка небезпека

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

06:10 Яку пенсію можуть отримувати українці без достатнього стажу — деталі

06:03 Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця

06:01 Ощадбанк блокує рахунки після нарахування зарплати — рішення суду

05:58 У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України

Термінова новина

05:25 На Київщині лунають вибухи — що відомо

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де будуть сильні заморозки

04:30 Військовозобов'язані матимуть лише три дні на отримання повістки без штрафу

03:26 У війську потрібні люди, які вміють керувати краном — кого запрошують до "Азова"

Термінова новина

02:57 Повітряна тривога на Київщині та ще в кількох областях — яка небезпека

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник