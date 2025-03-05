Я надеюсь убедить Трампа быть на нашей стороне - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что удастся убедить американского лидера встать на сторону Франции в важных экономических вопросах. В то же время он отметил необходимость подготовки к возможному введению торговых пошлин со стороны США.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации из-за глобальной неопределенности вследствие радикального изменения политики США.

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Так, французский лидер хочет убедить Дональда Трампа встать на сторону Франции в важных экономических вопросах.

"Я надеюсь мы сможем убедить президента США быть на нашей стороне", — сказал он.

Макрон отметил, что Европе нужно лучше подготовиться к тому, что США могут наложить на них торговые пошлины.

Напомним, что тогда же Макрон заявил, что надо поддержать украинские войска, чтобы Россия не совершила повторное вторжение.

Также Макрон выразил обеспокоенность относительно расширения угрозы со стороны России, потому что она может коснуться и других стран.