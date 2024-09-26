Схрон с оружием нашли недалеко от польской границы

Пограничники патрулируют территорию. Фото: ГПСУ

Недалеко от границы с Польшей украинские пограничники обнаружили схрон с оружием. Из-под земли извлекли патроны, гранаты и 75 винтовок.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook в четверг, 26 сентября.

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Винтовки Мосина. Фото: ГПСУ

Схрон с оружием у польской границы

Во время патрулирования украинско-польского участка границы военнослужащие отдела "Стужица" Чопского отряда обнаружили по линии инженерных сооружений место хранения огнестрельного оружия времен Первой мировой войны. Пограничники заметили торчавшие из-под земли детали винтовки.

Пограничники вызвали на место сотрудников Нацполиции и ГСЧС.

Патроны у границы с Польшей. Фото: ГПСУ

"Изъяли в установленном порядке 4500 патронов и три ручных гранаты. Позже сотрудники Нацполиции нашли и изъяли обнаруженные в тайнике 75 единиц 7,62-мм винтовок Мосина", — говорится в сообщении.

Гранаты у польской границы. Фото: ГПСУ

Напомним, во Львовской области мужчина пытался попасть в Польшу и лез прямо через забор. За это нарушитель по решению суда должен уплатить штраф.

Также Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз изменяет правила пересечения границы с 10 ноября. Они будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза.