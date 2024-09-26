Схрон зі зброєю знайшли неподалік польського кордону

Прикордонники патрулюють територію. Фото: ДПСУ

Неподалік кордону з Польщею українські прикордонники виявили схрон зі зброєю. З-під землі вилучили патрони, гранати та 75 гвинтівок.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook у четвер, 26 вересня.

Читайте також:

Гвинтівки Мосіна. Фото: ДПСУ

Схрон зі зброєю біля польського кордону

Під час патрулювання українсько-польської ділянки кордону, військовослужбовці відділу "Стужиця" Чопського загону виявили за лінією інженерних споруд місце схрону вогнепальної зброї часів Першої світової війни. Прикордонники помітили деталі гвинтівки, які стирчали з-під землі.

Прикордонники викликали на місце співробітників Нацполіції та ДСНС.

Патрони біля кордону з Польщею. Фото: ДПСУ

"Вилучили установленим порядком 4500 набоїв та три ручні гранати. Пізніше співробітники Нацполіції знайшли та вилучили виявлені у схроні 75 одиниць 7,62-мм гвинтівок Мосіна", — йдеться в повідомленні.

Гранати біля польського кордону. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у Львівській області чоловік намагався потрапити до Польщі та ліз просто через паркан. За це порушник за рішенням суду має сплатити штраф.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Європейський Союз змінює правила перетину кордону з 10 листопада. Вони стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.