ГУР обнародовало базу ключевых предприятий российского ВПК

Более половины предприятий, входящих в российский оборонный холдинг "Технодинамика" под управлением государственной корпорации "Ростех", и в дальнейшем остаются вне санкций западных государств. Речь идет о 86 предприятиях из 145, которые до сих пор не имеют санкционных ограничений.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, обнародовав обновленную базу данных на портале War&Sanctions.

В ГУР отмечают, что в состав "Технодинамики" входит 145 предприятий, которые играют критическую роль в функционировании военно-промышленного комплекса России. Структуры холдинга обеспечивают производство артиллерийских систем различных типов, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также компонентов для реактивных и крылатых ракет. Кроме того, они занимаются разработкой авиационных двигателей, систем катапультирования, парашютов, тренажеров для военной авиации и средств индивидуальной защиты.

Предприятия холдинга также участвуют в техническом обслуживании стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, продлевая срок их эксплуатации. Именно эти самолеты используются для запуска ракет, которыми Россия регулярно атакует украинские города.

Несмотря на то, что "Технодинамика" обеспечивает критические направления российского ВПК, 86 из 145 предприятий до сих пор не находятся под санкциями. Среди них есть и те компании, которые непосредственно причастны к производству ключевых деталей для ракетных систем, бронетехники и боеприпасов.

В частности, в этот перечень входят:

АО "Федеральный центр двойных технологий "Союз" и АО "Завод имени Морозова", которые разрабатывают двигатели и твердое топливо для ракет "Искандер", "Тополь-М" и "Ярс";

АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта", производящий бронебойные снаряды для танков, в частности на платформе "Армата";

АО "Уфимское агрегатное производственное объединение", которое поставляет все для изготовления крылатых ракет Х-101 и Х-59;

АО "Машиностроительный завод "Штамп" имени Ванникова", где изготавливают головные части реактивных снарядов для систем "Град" и "Торнадо-Г", корпуса авиабомб и звенья патронных лент для пушек калибром от 23 до 40 мм.

ГУР отмечает, что раскрытие таких сведений должно помочь международным партнерам Украины в синхронизации санкционных решений и закрытии пробелов, которыми Россия до сих пор пользуется для поддержки своего оборонного производства.

"Синхронизация санкционных действий между странами-партнерами усложнит цепи поставок, уменьшит темпы производства вооружения, лишит Россию технологической автономии и сократит ее финансовые ресурсы для ведения войны", — отметили в ГУР.

