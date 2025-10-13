ГУР оприлюднило базу ключових підприємств російського ВПК

Російський військовий завод. Фото:

Більше ніж половина підприємств, що входять до російського оборонного холдингу "Технодинаміка" під управлінням державної корпорації "Ростєх", і надалі залишаються поза санкціями західних держав. Йдеться про 86 підприємств із 145, які досі не мають санкційних обмежень.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши оновлену базу даних на порталі War&Sanctions.

У ГУР зазначають, що до складу "Технодинаміки" входить 145 підприємств, які відіграють критичну роль у функціонуванні військово-промислового комплексу Росії. Структури холдингу забезпечують виробництво артилерійських систем різних типів, боєприпасів, вибухових речовин, а також компонентів для реактивних і крилатих ракет. Крім того, вони займаються розробкою авіаційних двигунів, систем катапультування, парашутів, тренажерів для військової авіації та засобів індивідуального захисту.

Підприємства холдингу також беруть участь у технічному обслуговуванні стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, продовжуючи термін їх експлуатації. Саме ці літаки використовуються для запуску ракет, якими Росія регулярно атакує українські міста.

Попри те, що "Технодинаміка" забезпечує критичні напрями російського ВПК, 86 із 145 підприємств досі не перебувають під санкціями. Серед них є й ті компанії, що безпосередньо причетні до виробництва ключових деталей для ракетних систем, бронетехніки та боєприпасів.

Зокрема, до цього переліку входять:

АТ "Федеральний центр подвійних технологій "Союз" та АТ "Завод імені Морозова", які розробляють двигуни і тверде паливо для ракет "Іскандер", "Тополь-М" і "Ярс";

АТ "Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта", що виробляє бронебійні снаряди для танків, зокрема на платформі "Армата";

АТ "Уфімське агрегатне виробниче об’єднання", яке постачає усе для виготовлення крилатих ракет Х-101 і Х-59;

АТ "Машинобудівний завод "Штамп" імені Ваннікова", де виготовляють головні частини реактивних снарядів для систем "Град" і "Торнадо-Г", корпуси авіабомб і ланки патронних стрічок для гармат калібром від 23 до 40 мм.

ГУР наголошує, що розкриття таких відомостей має допомогти міжнародним партнерам України у синхронізації санкційних рішень та закритті прогалин, якими Росія досі користується для підтримки свого оборонного виробництва.

"Синхронізація санкційних дій між країнами-партнерами ускладнить ланцюги постачання, зменшить темпи виробництва озброєння, позбавить росію технологічної автономії та скоротить її фінансові ресурси для ведення війни", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, у вересні ГУР оприлюднило дані про шляхи постачання деталей для виготовлення російських ударних дронів.

Також раніше у розвідці оприлюднили дані про українські культурні цінності, які викрала Росія.